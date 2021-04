RAMADAN 2021 est en cours avec les musulmans observant une période d’un mois de dévotion religieuse.

Pendant le Ramadan, les musulmans s’abstiennent de tout manger après l’aube et avant le crépuscule. Par conséquent, il est important de prendre un repas le matin pour pouvoir soutenir le jeûne – connu sous le nom de Sehri.

Sehri est connu comme le repas de l’aube, ce qui signifie que c’est la nourriture que les musulmans consomment le matin afin de jeûner pour la journée. Crédits: Getty

Quelle heure est Suhoor à Londres?

Jeudi 22 avril: 4h13

Vendredi 23 avril: 4h11

Samedi 24 avril: 4 h 08

Dimanche 25 avril: 4 h 06

Lundi 26 avril: 4h04

Mardi 27 avril: 4 h 01

Mercredi 28 avril: 3 h 59

Jeudi 29 avril: 3 h 57

Vendredi 30 avril: 3h54

Samedi 1er mai: 3h51

Dimanche 2 mai: 3 h 49

Lundi 3 mai: 3h46

Mardi 4 mai: 3 h 45

Mercredi 5 mai: 3 h 42

Jeudi 6 mai: 3 h 40

Vendredi 7 mai: 3 h 37

Samedi 8 mai: 3h36

Dimanche 9 mai: 3h33

Lundi 10 mai: 3h31

Mardi 11 mai: 3h29

Mercredi 12 mai: 3h27

Quelle heure est Suhoor ailleurs au Royaume-Uni?

Birmingham – Huit minutes plus tard

Bradford – Neuf minutes plus tard

Cardiff – 13 minutes plus tard

Glasgow – 22 minutes

Leeds – Sept minutes plus tard

Liverpool – 12 minutes plus tard

Manchester – 10 minutes plus tard

Middlesbrough – Huit minutes plus tard

Quelle heure est Iftar à Londres?

Mardi 13 – 19h57

Mercredi 14 – 19h59

Jeudi 15 avril – 20h01

Vendredi 16 avril – 20h02

Samedi 17 avril – 20 h 04

Dimanche 18 avril – 20 h 06

Lundi 19 avril – 20 h 07

Mardi 20 avril – 20 h 09

Mercredi 21 avril – 20h11

Jeudi 22 avril – 20h12

Vendredi 23 avril – 20h14

Samedi 24 avril – 20h16

Dimanche 25 avril – 20h17

Lundi 26 avril – 20h19

Mardi 27 avril – 20h21

Mercredi 28 avril – 20h22

Jeudi 29 avril – 20h24

Vendredi 3 avril – 20h25

Samedi 1er mai – 20h27

Dimanche 2 mai – 20h29

Lundi 3 mai – 20h30

Mardi 4 mai – 20h32

Mercredi 5 mai – 20h34

Jeudi 6 mai – 20h35

Vendredi 7 mai – 20h37

Samedi 8 mai – 20h38

Dimanche 9 mai – 20h40

Lundi 10 mai – 20h42

Mardi 11 mai – 20h43

Mercredi 12 mai – 20h45

Quelle heure est Iftar ailleurs au Royaume-Uni?

Birmingham – six minutes plus tard

Bradford – huit minutes plus tard

Cardiff – 12 minutes plus tard

Glasgow – 40 minutes plus tard

Leeds – quatre minutes plus tard

Liverpool – neuf minutes plus tard

Manchester – sept minutes plus tard

Middlesbrough – 14 minutes plus tard

Qu’est-ce que Suhoor?

Sehri (également connu sous le nom de Suhoor) est un terme islamique, qui signifie littéralement « de l’aube ».

Ce repas est consommé avant la prière du matin, connue sous le nom de Fajr.

L’heure exacte à laquelle Sehri a lieu diffère selon la région en raison de l’heure du lever du soleil.

Sehri se termine lorsque la première lumière apparaît à -18 degrés.

Cela signifie que vous devez arrêter de manger avant que l’aube n’entre.

On s’attend à ce que chaque personne estime le temps qu’elle prend pour manger Sehri le matin.

Il faut laisser suffisamment de temps pour manger, car après Sehri, les prières du matin, connues sous le nom de Fajr, commenceront.

Sehri est le repas du matin qui doit fournir de l’énergie pour le reste de la journée jusqu’au crépuscule, il est recommandé de manger des aliments riches en protéines tels que les œufs, les céréales, les produits laitiers et la viande.

Les fruits et légumes sont également couramment consommés pendant Sehri.

Il est important que ceux qui jeûnent ne sautent pas Sehri car il est vital pour aider à maintenir les niveaux d’énergie tout au long de la journée.

Et c’est un bon moment pour s’hydrater pour la journée car les musulmans ne peuvent pas boire dans le cadre de leur jeûne.

Qu’est-ce que l’Iftar?

L’iftar est le repas pris après la quatrième prière de la journée, le Maghreb, qui a lieu juste après le coucher du soleil.

En arabe, iftar signifie « pause d’un jeûne » et fatoor signifie « petit-déjeuner ».

C’est le deuxième repas de la journée pendant le Ramadan car les participants au jeûne ne doivent rien manger ni boire pendant la journée.

Le Sehri est consommé le matin et peut être dès 2h30 du matin.

L’Iftar est considéré comme une bénédiction, souvent appréciée en tant que communauté.

On pense que ne pas manger pendant la journée, ainsi que ne pas boire, fumer ou se livrer à des relations sexuelles conduira à une plus grande «taqwa» ou à une plus grande conscience de Dieu.

On pense que le temps de la réflexion spirituelle, de l’amélioration et de la dévotion et du culte accrus enseigne aux disciples comment être plus disciplinés et avoir de l’empathie pour les moins fortunés.

Mais avec des mesures de verrouillage en place, les rassemblements devront être tenus conformément aux directives du gouvernement.