À quelle heure sont les retrouvailles de la saison 7 de « Love Is Blind » sur Netflix ?

L’amour est aveugle. (De gauche à droite) Hannah Jiles, Marrisa George dans l’épisode 713 de Love is Blind. Cr. Courtoisie … [+] de Netflix © 2024 AVEC L’AUTORISATION DE NETFLIX

Des allégations de tricherie de Stephen à la rupture tumultueuse d’Hannah et Nick, le L’amour est aveugle Les retrouvailles de la saison 7 s’annoncent remplies beaucoup de rebondissements. L’épisode dramatique sort mercredi soir, alors lisez la suite pour découvrir l’heure exacte à laquelle vous connecter.

Dans la nouvelle saison qui a débuté en octobre, l’expérience de rencontres bien-aimée de Netflix est revenue avec 29 célibataires basés à Washington, DC, tous espérant tomber amoureux sans être vus. Alors que sept couples se sont fiancés dans la saison 7, seuls six ont été sélectionnés par la production pour partir en vacances à Cabo avec les autres couples.

Lorsque les candidats sont entrés dans le monde réel, ils ont rencontré divers défis, allant de la vie ensemble à la rencontre avec leurs familles respectives, provoquant la rupture de certaines relations. À la suite d’un scandale de triche aux tests de sommeil et du tout premier #napgate, seuls trois couples ont atteint la finale de l’épisode 12 : Taylor et Garrett, Marissa et Ramses, et Tyler et Ashley.

En fin de compte, seuls Taylor, Garrett, Tyler et Ashley se sont mariés lors de la finale de la saison 7. Désormais, pour la première fois depuis les mariages, tous les couples se réuniront aux côtés des co-animateurs Nick et Vanessa Lachey, des invités spéciaux, d’anciens candidats et bien plus encore.

Quelle heure est-il L’amour est aveugle Réunion de la saison 7 ?

L’amour est aveugle. (De gauche à droite) Nick Lachey, Vanessa Lachey dans l’épisode 713 de Love is Blind. Cr. Avec l’aimable autorisation de … [+] © 2024 AVEC L’AUTORISATION DE NETFLIX

Le L’amour est aveugle Les retrouvailles de la saison 7 seront diffusées sur Netflix à 21 h HE / 18 h HP le mercredi 30 octobre.

Y a-t-il une bande-annonce pour le L’amour est aveugle Les retrouvailles de la saison 7 ?

L’amour est aveugle. (De gauche à droite) Stephen Richardson, Timothee Godbee, Leo Braudy dans l’épisode 713 de Love is … [+] Aveugle. Cr. Avec l’aimable autorisation de Netflix © 2024 AVEC L’AUTORISATION DE NETFLIX

Oui, Netflix a publié le L’amour est aveugle Bande-annonce des retrouvailles de la saison 7 le 28 octobre 2024. La bande-annonce taquine des conversations intenses entre d’anciens couples et des mises à jour sur la façon dont les deux couples mariés se portent actuellement.

Ramsès et Marissa se retrouveront également après leur rupture émotionnelle lors de la finale, et sa mère, Vanessa, sera également là pour affronter l’ex de sa fille. « Vous l’avez brisée », dit Vanessa à Ramsès dans la bande-annonce. Il a dit qu’il les voyait avoir un avenir, mais Marissa répond à l’un de ses commentaires et dit: « Mais vous voyez, je n’avais pas mon mot à dire. »

Les téléspectateurs auront également un aperçu des allégations de tricherie responsables de la séparation de Monica et Stephen. Dans un clip, Nancy Rodrigues, candidate de la saison 3, crie à la foule : « Dites-nous ce qu’il y avait dans les textes » et à un autre moment, Stephen dit : « Personne ne veut me croire ».

La situation controversée de l’enfant de Tyler sera également probablement évoquée lors des retrouvailles. Quelques semaines avant leur mariage, Ashley a appris que Tyler avait des enfants biologiques, mais il a affirmé qu’il n’avait aucune relation avec eux. Cependant, la mère présumée des trois enfants, Bri Thomas, a rompu son silence sur Instagram et a déclaré que tout ce que Tyler avait dit dans l’émission n’était pas vrai.

Même si elle a confirmé que Tyler avait initialement consenti à un don de sperme pour l’aider, elle et son désormais ex-femme, à avoir leur aîné, Kyreaux, la naissance de leurs deux autres enfants était le résultat de relations sexuelles non planifiées et consensuelles. Elle a affirmé que Tyler était là avec elle tout au long de la grossesse et de la naissance des jumeaux, et que les deux vivaient même ensemble.

«Je n’arrive pas à comprendre pourquoi il a estimé que la meilleure façon de procéder serait de supprimer les enfants. Ensuite, pour aggraver les choses, mentez à la télévision nationale et dites que ce ne sont que des bébés spermatozoïdes et qu’ils ne savent pas à quoi il ressemble », a révélé Thomas dans un communiqué. série de vidéos » publié le 19 octobre. « Tout cela fait mal. Je comprends. C’est pour le divertissement de tous. Mais c’est notre vraie vie. Et tu sais, ça craint. C’est vraiment nul.

Pendant ce temps, lors des retrouvailles, Ashley dit dans un clip : « Qui a une meilleure idée de ce qui se passe : les réseaux sociaux ou moi ? » Plus tard, Tyler dit: « Je ne dois d’explication à personne d’autre qu’à Ashley. »

Comment regarder le L’amour est aveugle Réunion de la saison 7

L’amour est aveugle. Ramsès Prashad dans l’épisode 713 de Love is Blind. Cr. Avec l’aimable autorisation de Netflix © 2024 AVEC L’AUTORISATION DE NETFLIX

Si vous voulez regarder le L’amour est aveugle Réunion de la saison 7, vous devrez vous inscrire à un Abonnement à Netflix. Le streamer propose actuellement trois options : Standard avec publicités commence à 6,99 $ par mois, standard (sans publicité) à 15,49 $ par mois et premium (sans publicité) à 22,99 $ par mois. Il n’y a pas d’essai gratuit pour le moment.