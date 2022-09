Avec une Coupe du monde à l’autre bout de la planète, il est légitime de se demander à quelle heure commencent les matchs de la Coupe du monde aux États-Unis. De Doha à New York, il y a sept heures de différence.

Alors que la prochaine Coupe du monde 2022 devrait se jouer au Qatar, les matchs seront diffusés ici aux États-Unis à une heure un peu inhabituelle. Heureusement, ces heures de coup d’envoi sont constantes tout au long du tournoi. Vous pouvez compter sur des matchs commençant quatre fois par jour tout au long du tournoi.

Pendant la phase de groupes, lorsqu’il y a quatre matchs par jour, les matchs de la Coupe du monde se déroulent pour la plupart à des moments réguliers. Les éléments suivants sont tous relatifs au fuseau horaire de l’Est.

Regarder Coupe du monde 2022 Inclut : Coupe du Monde de la FIFA, Gold Cup + 84 chaînes sportives Essai gratuit de 7 jours

À quelle heure sont les matchs de la Coupe du monde pour les téléspectateurs américains ?

Les premiers matchs commencent à 5 h HE, suivis d’autres matchs à 8 h HE, 11 h HE et 14 h HE Bien sûr, les Américains de différents fuseaux horaires doivent apporter les ajustements qui s’ensuivent à cet horaire en fonction de leur lieu de résidence.

Ceux qui vivent sur la côte ouest peuvent avoir besoin de régler leur DVR pour enregistrer les jeux précédents. Les premiers matchs de chaque journée commenceront à 2h00 dans le fuseau horaire du Pacifique.

Pour compliquer les choses, il y a quelques exceptions à ces matches de phase de groupes. Le match d’ouverture entre les hôtes du Qatar et de l’Équateur se jouera à 11 h HE le 20 novembre. Ce match sera le seul match de ce jour particulier. Ensuite, le jour suivant, il n’y a pas de match prévu pour le créneau de 5 h HE. Par conséquent, le premier match du 21 novembre aura lieu à 8 h HE, puis à 11 h HE et 14 h HE.

La complexité continue dans le troisième et dernier tour de la phase de groupes. Il reste encore quatre matchs sur les quatre dernières journées de la phase de groupes. Cependant, ceux-ci sont répartis sur deux tranches horaires. La FIFA le fait pour tenter d’éviter le trucage de matchs entre équipes. Deux matchs commencent à 10 h HE, tandis qu’un autre groupe a deux matchs à 14 h HE le même jour.

Étapes à élimination directe

Heureusement, la programmation devient un peu plus facile à suivre une fois que le tournoi est en phase à élimination directe. À l’instar de la phase de groupes finale, les huitièmes de finale et les quarts de finale se joueront à 10 h HE et 14 h HE. Les deux matchs de demi-finale auront tous deux lieu à 14 h HE lors de journées consécutives.

Le match pour la troisième place est fixé au 17 décembre à 10 h HE et enfin, la finale se jouera le lendemain à 10 h. ET Qatar est dans le fuseau horaire arabe (GMT +3). Ils n’ont aucun changement d’heure d’été à prendre en compte.

PHOTO: IMAGO / Sven Simon