Le PRINCE PHILIP sera inhumé aujourd’hui (samedi 17 avril) après son décès à l’âge de 99 ans.

Le duc d’Édimbourg – qui était marié à la reine Elizabeth II pendant plus de 73 ans – obtiendra son dernier souhait d’un petit enterrement «sans chichi», grâce aux restrictions actuelles de Covid.

Le Royaume-Uni et la famille royale sont en deuil après le décès du prince Philip Crédit: PA

À quelle heure sont les funérailles du prince Philip?

Les funérailles du duc d’Édimbourg auront lieu à la chapelle St George à 15 heures aujourd’hui (samedi 17 avril).

Le mari de la reine depuis 73 ans est décédé le vendredi 9 avril 2021.

Le prince Philip aura-t-il des funérailles d’État?

En tant qu’époux de la reine, le prince Philip a droit à des funérailles d’État.

Mais le duc d’Édimbourg n’en recevra pas, comme il l’a exprimé par ses propres vœux.

Au lieu de cela, il recevra des funérailles militaires, avec un service privé tenu à la chapelle St George de Windsor avec 30 personnes en deuil et un enterrement à Frogmore Gardens.

Si le duc avait demandé des funérailles d’État, cela aurait probablement impliqué une procession militaire à l’abbaye de Westminster où son corps serait resté en état pour que les membres du public lui rendent hommage.

Un service à l’abbaye de Westminster ou à la cathédrale St Paul aurait suivi, avant l’inhumation dans la chapelle St George.

Mais même avant Covid, l’humble prince Philip avait refusé la possibilité d’un enterrement d’État complet.

Quels sont les détails funéraires?

Le duc recevra des funérailles militaires, avec un service privé à la chapelle St George du château de Windsor et un enterrement à Frogmore Gardens.

Malheureusement, il n’y aura pas de cortège public.

Le corps du prince Philip repose actuellement dans la chapelle privée du château de Windsor et sera transféré samedi à la chapelle St George avant les funérailles.

Les funérailles commenceront par une minute de silence nationale à 15h et seront diffusées en direct à la télévision.

La cérémonie poignante se terminera par le transport de son corps dans le caveau royal de la chapelle St George.

Le cercueil sera déplacé à l’entrée de l’État du château de Windsor le 17 avril par un groupe de porteurs des Grenadier Guards – le régiment d’élite de la Queen’s Company à Windsor.

La procession de cérémonie partira de l’entrée de l’État à 14 h 45 avec le prince de Galles et des membres de la famille royale à pied derrière le cercueil.

La reine a approuvé la recommandation de Boris Johnson d’avoir une période de deuil national commençant le vendredi 9 avril et se terminant le samedi 17 avril.

La famille royale observera deux semaines de deuil.

Avant les funérailles, le corps du prince Philip sera examiné par un membre du ménage médical, où ils détermineront la cause de son décès.

Bien que les détails soient rares, il est probable que ce soit dans l’aile médicale du château de Windsor.

La famille royale ne portera pas d’uniformes militaires, a confirmé le palais de Buckingham.

La reine s’assiéra seule à l’enterrement après son arrivée dans une Bentley avec sa dame en attente.

Qui assistera aux funérailles du prince Philip?

Seules 30 personnes seront autorisées à assister aux funérailles du duc le samedi 17 avril en raison de restrictions strictes contre les coronavirus.

Des membres de la famille proche ont été choisis pour assister au service, les arrière-petits-enfants du prince Philip, tous âgés de moins de 10 ans, restant à la maison.

La liste complète des participants, ainsi que la reine, a été publiée le 15 avril.

Les quatre enfants de la reine seront présents avec leurs conjoints – le prince Charles et Camilla Parker Bowles; La princesse Anne et le vice-amiral Sir Timothy Laurence; Le prince Andrew; et Prince Edward et Sophie Wessex.

Les huit petits-enfants du prince Philip sont également invités à l’enterrement – Peter Phillips, Zara Tindall, le prince William, le prince Harry, la princesse Beatrice, la princesse Eugénie, Lady Louise Windsor et le vicomte Severn.

Leurs conjoints seront également présents, dont Mike Tindall, Kate Middleton Edoardo Mapelli Mozzi et Jack Brooksbank.

Cependant, Meghan Markle, enceinte, reste chez elle à Los Angeles après que les médecins ont dit qu’elle ne devrait pas voyager – bien que le prince Harry soit revenu pour le service.

Mais la duchesse prendra des «arrangements privés» pour se souvenir du duc d’Édimbourg car elle ne peut pas y assister.

Harry et William ne resteront pas ensemble et seront séparés par leur cousin Peter.

La reine a également invité la princesse Alexandra, le duc de Gloucester et le duc de Kent, qui ont tous offert un soutien et un service loyaux au fil des ans.

Trois des parents allemands de Philip – Bernhard, le prince héréditaire de Bade; Donatus, prince et landgrave de Hesse; et le prince Philipp de Hohenlohe-Langenburg – figurent parmi les participants.

Une amie proche du duc, la comtesse Mountbatten de Birmanie est également invitée.

Les enfants de la princesse Margaret – le comte de Snowdon, David Armstrong-Jones et Lady Sarah Chatto – assisteront également aux funérailles, avec le mari de Sarah, Daniel.

Le premier ministre ne fera pas partie du groupe restreint de 30 personnes autorisées à assister aux funérailles, a déclaré No10.

La décision a été prise pour que les places limitées puissent être occupées par des membres en deuil de la famille royale.