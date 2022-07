À quelle heure puis-je voir la super lune au Royaume-Uni ce soir ?

Les SUPERMOONS se produisent lorsque la Lune est pleine et que son orbite est la plus proche de la Terre, ce qui la fait paraître plus grande que la normale.

Mais à quelle heure pourrez-vous le voir au Royaume-Uni ce soir (13 juillet 2022) et quand cela se reproduira-t-il ? Voici tout ce que vous devez savoir.

À quelle heure la super lune est-elle visible au Royaume-Uni demain ?

Lorsque vous lèverez les yeux vers le ciel ce soir, vous pourriez vous retrouver à faire une double prise.

En raison d’un effet appelé Moon Illusion, la Lune semblera 30 % plus brillante et 14 % plus grande que lorsqu’elle se trouve à son point le plus éloigné de la Terre (également appelée apogée).

La Lune apparaîtra énorme par rapport au reste du paysage environnant, mais c’est une illusion, causée par l’incapacité de notre cerveau à comprendre que le ciel sous lequel nous vivons est un dôme.

La super lune atteindra son illumination maximale vers 19 h 38 BST le 13 juillet 2022, mais le meilleur moment pour la voir sera après le lever de la lune à 21 h 47.

Les dernières prévisions météorologiques du Met Office suggèrent que les Britanniques auront une vision claire du phénomène, avec des averses “ou des périodes de pluie plus longues occasionnelles dans le nord, sèches avec des périodes ensoleillées ailleurs”.

Comment voir une super lune

Cette lune étonnamment agrandie – du moins semble-t-il – se lèvera de l’est.

Si vous prévoyez de l’observer, il est donc important que vous disposiez d’un point de vue orienté à l’est et qu’aucun bâtiment ou structure ne bloque votre vue.

Vous n’aurez pas besoin d’équipement spécialisé car il sera clairement visible, mais cela peut valoir la peine d’acheter une paire de jumelles si vous voulez une vue plus claire du terrain lunaire.

A quand la prochaine super lune ?

Vous devrez attendre un peu avant de vivre une autre super lune, jusqu’au 1er août 2023 pour être exact

La super lune qui sera expérimentée ce soir s’appelle une Buck Moon ou une Thunder Moon.

Les super lunes de juillet font suite à la super lune des fraises, qui a eu lieu le mardi 14 juin 2022.

Il y a une pleine lune tous les 29,5 jours – ce qui signifie qu’il y en a une tous les mois et parfois deux par mois.

Ce sont les pleines lunes à surveiller et leurs horaires (étonnamment) spécifiques :