À quelle heure peut-on acheter de l’alcool ? – Le soleil

APRÈS une journée éprouvante au travail, ou si vous rencontrez simplement des amis, vous voudrez peut-être vous asseoir et prendre quelques bières, ou peut-être quelque chose de plus fort.

Cependant, malgré ce que vous pourriez penser, il y a en fait des limites au moment où vous pouvez acheter de l’alcool. Voici ce que nous savons.

Selon la loi, on peut acheter et consommer des boissons avant 23h

À quelle heure peut-on acheter de l’alcool au Royaume-Uni ?

Angleterre et Pays de Galles

En Angleterre et au Pays de Galles, les pubs ouvrent généralement à 11h et ferment à 23h, certains restant ouverts plus tard.

Selon la loi, on peut acheter et consommer de l’alcool jusqu’à 23h.

Si un établissement permet aux gens de boire après cette heure, il doit avoir une licence de prolongation, qui lui permet de servir de l’alcool après ces heures.

Les autorités ont décidé d’alléger la pression sur les pubs qui servent de l’alcool après ces heures.

En effet, ils craignaient que cette contrainte de temps ne pousse les gens à boire encore plus, car ils se dépêchent de finir leurs verres à l’heure autorisée.

Pendant ce temps, la plupart des supermarchés d’Angleterre et du Pays de Galles peuvent vendre de l’alcool pendant toute la durée de leur ouverture au public.

Il existe certains endroits, comme les supermarchés ouverts 24h/24, où vous pouvez acheter de l’alcool 24h/24.

Tous les détaillants, y compris les grandes surfaces, les supermarchés, les dépanneurs, les garages, les services de livraison, etc. peuvent actuellement vendre de l’alcool aux heures habituelles autorisées par leurs licences.

Écosse

En Ecosse, l’alcool peut être vendu entre 10h et 22h.

Les pubs et les clubs sont différents et peuvent rester ouverts jusqu’au petit matin s’ils obtiennent une licence.

Il n’y a pas de vendeurs d’alcool 24 heures sur 24 en Écosse, contrairement à l’Angleterre et au Pays de Galles.

À quelle heure peut-on acheter de l’alcool un dimanche ?

En Ecosse, il fallait attendre jusqu’à 12h30 le dimanche pour acheter de l’alcool, au lieu de 10h le reste de la semaine.

Maintenant, la première heure pour acheter de l’alcool est conforme à l’Angleterre et au Pays de Galles – 10h.

Les lois commerciales en Angleterre et au Pays de Galles limitent l’ouverture des supermarchés pendant 24 heures, ce qui signifie que la plupart des magasins de plus de 3 000 pieds carrés ne peuvent ouvrir que pendant un maximum de six heures continues le dimanche.

Cela signifie que la grande majorité des heures d’ouverture des magasins le dimanche en Angleterre et au Pays de Galles seront entre 10h et 16h.

Les petits magasins, tels que ceux sans licence, peuvent vendre de l’alcool de 10h à la fermeture plutôt qu’à partir de 8h comme normalement autorisé les autres jours de la semaine.

Est-il illégal de boire en public ?

Selon drinkaware.co.uk, les plus de 18 ans sont autorisés à boire en public, sauf dans les zones où des ordonnances de protection de l’espace public sont en place.

Le site Web déclare: “Une ordonnance de protection de l’espace public, ou PSPO, est un décret spécial qui permet à la police d’empêcher les gens de boire dans une certaine zone.

“Les PSPO donnent aux policiers des pouvoirs spéciaux pour ordonner à une personne d’arrêter de boire de l’alcool en public et de le lui confisquer.”

“Même en dehors de ces zones, la police peut retirer de l’alcool ou faire partir les moins de 18 ans s’ils ont bu”, ajoutent-ils.

“La police peut également infliger des amendes ou arrêter les mineurs de moins de 18 ans qui boivent dans les lieux publics.”

Transport for London (TfL) interdit à ses voyageurs de boire sur l’un des services qu’ils proposent, tels que les bus, les tramways, les métros et les services DLR.

Pendant ce temps, les zones entourant les événements sportifs ou les stades, comme autour du stade de Wembley, interdisaient de boire les jours de match.

Lorsqu’il y a un événement au stade de Wembley, aucun supermarché ou petit magasin ne peut vendre d’alcool et aucun ne peut être consommé en public.

L’alcool peut être acheté et consommé à l’intérieur du lieu de l’événement.