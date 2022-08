À quelle heure les PDG qui réussissent se réveillent le matin : enquête du magazine Inc.

Vous n’avez pas besoin de vous lever tôt pour réussir simplement parce que quelqu’un comme le PDG d’Apple, Tim Cook, se lève à 3 h 45. Mais de nombreux entrepreneurs et PDG de haut niveau et très prospères se lèvent à l’aube – ou plus tôt – pour prendre une longueur d’avance sur leurs horaires chargés.

La majorité des chefs d’entreprise qui réussissent se lèvent au plus tard à 6 heures du matin, selon une nouvelle enquête auprès des PDG du dernier classement du magazine Inc. des entreprises privées à la croissance la plus rapide en Amérique. L’enquête menée auprès de 1 086 PDG d’entreprises américaines sur le 2022 Inc. 5000 liste, publiée jeudi, a révélé que 64% se réveillent à 6 heures du matin ou plus tôt. Près de 9 PDG interrogés sur 10 se lèvent au plus tard à 7 heures du matin

Plus précisément, voici les heures de réveil les plus populaires de l’enquête :

6h du matin (37% des répondants)

5h du matin (27%)

7h (22%)

8h (5%)

4 heures du matin ou plus tôt (5 %)

Le rédacteur en chef d’Inc., Scott Omelianuk, dit qu’il n’est pas surpris : Les matinées peuvent être l’une des rares périodes calmes de l’horaire quotidien de tout PDG.

“Les matins en particulier s’avèrent être, pour beaucoup d’entrepreneurs à qui je parle, le temps qui leur permet de se concentrer”, a déclaré Omelianuk à CNBC Make It, ajoutant: “Il y a ce moment de calme, où vous pouvez vous concentrer sur les problèmes de jour, qu’il s’agisse de dresser une liste ou de réfléchir stratégiquement à un problème. Mais c’est à ce moment-là qu’ils peuvent réellement réfléchir par eux-mêmes avant que tout ce qui fait dérailler la journée parfaite ne commence à se produire.