Les funérailles du prince Philip ont lieu au château de Windsor aujourd’hui, samedi 17 avril 2021. Le service aura une forte présence militaire pour honorer les liens du duc avec les forces armées.

Mais à quelle heure les Minute Guns tireront-ils sur les funérailles? Voici tout ce que vous devez savoir.

Répétitions pour les funérailles à Windsor Crédit: The Sun

À quelle heure les Minute Guns tirent-ils lors des funérailles du prince Philip?

Les porteurs de pales apporteront le cercueil du duc d’Édimbourg à l’entrée de l’État du château de Windsor, où il sera ensuite chargé à l’arrière d’un Land Rover que le duc avait spécialement conçu lui-même.

Les membres de la famille royale prendront leurs positions à côté du Land Rover pour le début de la procession à 14 h 41, date à laquelle les Minute Guns seront tirés par la King’s Troop Royal Horse Artillery.

Les canons seront tirés de la pelouse est et se poursuivront pendant toute la durée de la procession jusqu’à ce que le cercueil atteigne la chapelle St George à 14 h 53.

Quelle est la signification du tir des Minute Guns?

Les canons à minute sont traditionnellement déchargés lors de cérémonies funéraires militaires et impliquent un canon ou une artillerie tirés à des intervalles d’une minute.

Le salut est une marque de respect pour le prince Philip, qui a rejoint la Royal Navy en 1939 à l’âge de 18 ans. Le duc a servi dans les flottes méditerranéenne et britannique du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale.

Son Altesse Royale détenait le grade d’amiral de la flotte, le grade le plus élevé de la Royal Navy. Il détenait également le grade le plus élevé de l’armée britannique et de la Royal Air Force.

Qui sont les Royal Horse Artillery de King’s Troop?

Le King’s Troop Royal Horse Artillery est une unité de cérémonie de l’armée britannique et est responsable du tir des saluts royaux lors d’occasions royales et d’État.

L’unité a été créée en 1946 par le roi George VI, qui a décidé qu’une sélection d’artillerie à cheval devait être conservée pour les grandes cérémonies d’État. L’unité a également une capacité opérationnelle dans la défense territoriale du Royaume-Uni.

La troupe du roi est apparue à Trooping the Colour chaque année depuis 1997. La même année, le cercueil de Diana, princesse de Galles, a été transporté dans un chariot d’armes par des membres de la troupe du roi.