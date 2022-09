APRÈS une longue campagne à la direction de huit semaines, le prochain Premier ministre britannique sera enfin révélé.

Voici quand le Royaume-Uni apprendra si Liz Truss ou Rishi Sunak deviendront le nouveau Premier ministre.

À quelle heure le nouveau Premier ministre sera-t-il annoncé?

Le prochain Premier ministre devrait être annoncé le lundi 5 septembre 2022 à 12 h 30 – la même date à laquelle Westminster revient de la récréation.

Andrew Stephenson, le président du parti conservateur, prendra la parole en premier – avant d’inviter Graham Brady en tant que directeur du scrutin à annoncer Liz Truss ou Rishi Sunak comme vainqueur de la course à la direction conservatrice et nouveau chef du parti conservateur.

Environ 180 000 membres conservateurs d’origine ont voté pour leur chef préféré.

Le vote s’est déroulé par correspondance qui s’est clôturé le 2 septembre 2022.

Liz Truss a été l’une des principales favorites du concours parmi les membres du Parti conservateur. Crédit : AFP

La reine nommera officiellement le nouveau Premier ministre à Balmoral pour lui éviter un voyage à Londres.

C’est la première fois que Sa Majesté tient le soi-disant baiser des mains en dehors de Londres ou de Windsor.

La reine a séjourné dans sa résidence écossaise après qu’il a été signalé qu’elle souffrait de problèmes de mobilité.

Sa Majesté souffre de problèmes de santé depuis un certain temps maintenant, mais a quand même réussi à faire une apparition lors du jubilé de platine.

Comment est choisi le prochain Premier ministre ?

Lorsque Boris Johnson a démissionné du poste de Premier ministre, il a déclenché un concours pour un nouveau chef de parti.

Johnson ne pouvait pas quitter ses fonctions sans qu’un nouveau chef soit élu, car il dirige également le Parti conservateur.

Les candidats à la direction des conservateurs ont d’abord été nommés par 20 députés avant d’entrer dans le premier vote.

Ensuite, il y a eu le premier tour de scrutin et ceux qui ont obtenu moins de 30 points ont été éliminés.

Le 13 juillet, six candidats restaient en lice : Rishi Sunak, Liz Truss, Penny Mordaunt, Tom Tugendhat, Kemi Badenoch et Suella Braverman.

Un autre vote a eu lieu le jeudi 14 juillet et seul le candidat le moins bien classé a été éliminé.

Les deux meilleurs candidats ont été choisis parmi ceux qui restaient et ils sont passés à l’étape de l’adhésion de masse.

C’étaient Sunak et Truss dans ce cas.

Tout au long de l’été, ils ont participé à des rafles au cours desquelles les membres du parti conservateur ont interrogé les candidats sur leur plan électoral.

Ceux qui sont membres conservateurs ont le droit de voter pour leur chef de parti jusqu’au 2 septembre 2022.

Celui qui a le plus de voix est le nouveau chef du parti conservateur et le nouveau premier ministre.

Liz Truss et Rishi Sunak se sont affrontés lors de 12 événements de campagne au cours des huit dernières semaines pour tenter de convaincre les membres du parti. Crédit : PA

Qui sera le prochain Premier ministre ?

Le nouveau Premier ministre sera soit Rishi Sunak, soit Liz Truss.

Sunak est considéré comme une étoile montante du parti conservateur depuis son élection comme député de Richmond, dans le Yorkshire, en 2015.

Il est diplômé de l’Université d’Oxford en politique, philosophie et économie.

Il a également obtenu un MBA de l’Université de Stanford aux États-Unis, ce qui en fait un boursier Fulbright.

Avant d’entrer en politique, Sunak a travaillé pour la banque d’investissement Goldman Sachs et il a ensuite cofondé une société d’investissement.

Truss est ministre des Affaires étrangères et ministre des Femmes et de l’Égalité depuis septembre 2019.

Depuis 2010, elle est également députée conservatrice du sud-ouest de Norfolk.

Avant d’entrer en politique, elle a fait carrière comme économiste et comptable.

Truss se décrit comme quelqu’un qui “n’a pas peur de dire ce qu’elle pense” et comme une “perturbatrice en chef”.

Elle se qualifie également de “twitteuse prolifique” car elle fait partie des ministres les plus suivis sur les réseaux sociaux avec plus de 280 000 abonnés sur Twitter.

Que se passe-t-il lorsque le prochain premier ministre est annoncé?

Une fois le nouveau Premier ministre annoncé, le candidat gagnant prononcera un bref discours.

Plus tard dans la journée, le gagnant finalisera ensuite ses choix pour son Cabinet et ses rôles ministériels plus larges – et rédigera son discours de Premier ministre.

Le lendemain, mardi 6 septembre 2022 – l’ancien Premier ministre Boris Johnson prononcera son discours d’adieu sur les marches du n°10.

Il partira ensuite de Downing Street pour la dernière fois et s’envolera pour Balmoral – où il rencontrera le nouveau successeur et la reine.

Il sera ensuite introduit dans la salle de dessin, où pour la première fois dans l’histoire, un premier ministre renoncera à son rôle.

Après le départ de M. Johnson, son successeur arrivera à Balmoral, où ils seront invités à voir la reine et à être nommés prochain Premier ministre britannique.

Le nouveau Premier ministre retournera ensuite à Londres – pour prononcer son premier discours en tant que Premier ministre depuis Downing Street vers 16 heures.