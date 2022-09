Les heures de coup d’envoi au Qatar pour la Coupe du monde 2022 ne sont pas exactement idéales pour ceux qui regardent aux États-Unis.

Le décalage horaire entre le fuseau horaire de l’Est des États-Unis et Doha est de sept heures. Naturellement, la FIFA programme les matchs en fonction du pays hôte, et non du million de spectateurs dans le monde. Par conséquent, les heures de coup d’envoi au Qatar ont du sens. Les matchs de l’après-midi et du soir permettent des températures plus fraîches dans la chaleur du désert de Doha et des environs.

En fait, dans le fuseau horaire du Qatar, les matchs commencent entre midi et 21 heures, la plupart des jours comptant quatre matchs par jour.

Alors, à quelle heure auront lieu les coups d’envoi au Qatar si vous êtes un spectateur américain ? Eh bien, heureusement, la FIFA suit un schéma strict en matière d’heures de coup d’envoi. Il est constant tout au long du tournoi, bien qu’au début de la journée pour ceux de l’hémisphère occidental.

À quelle heure le coup d’envoi aura-t-il lieu au Qatar ?

Aux États-Unis, les heures de coup d’envoi sont généralement le matin, quel que soit l’endroit où vous vivez. Les heures suivantes sont toutes Heure de l’Est.

À partir de la phase de groupes, il y a quatre matchs par jour. Lors des journées un et deux, les heures de coup d’envoi sont à 5 heures, 8 heures, 11 heures et 2 heures de l’après-midi. Selon qui joue, la FIFA place certaines équipes plus tard dans la journée et d’autres plus tôt. Par exemple, les trois matchs de la phase de groupes de l’USMNT ont lieu à 14 heures, tandis que deux des matchs de l’Australie sont dans la première fenêtre.

L’exception à cela est la troisième journée de la phase de groupes. Les coups d’envoi se chevauchent dans chaque groupe, donc deux matchs démarrent à 10 h et deux matchs commencent l’après-midi à 14 h.

Dans les huitièmes de finale, il n’y a que deux matchs par jour. Chaque jour de la phase à élimination directe, à l’exception des demi-finales et au-delà, a des matchs à 10 h et 14 h. Les demi-finales, le match pour la troisième place et la finale sont les seuls matchs de leur journée. Les demi-finales ont lieu à 14 h, tandis que le match pour la troisième place et la finale de la Coupe du monde sont à 10 h HE.

Tous les jeux aux États-Unis sont disponibles sur FOX ou FS1. La couverture en espagnol est sur Telemundo, Universo ou Peacock Premium.