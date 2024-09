À quelle heure jouent les Cowboys de Dallas aujourd’hui ? Heure, chaîne de télévision, programme

Les Cowboys de Dallas affrontent les Saints de la Nouvelle-Orléans lors de la deuxième semaine de la saison 2024 de la NFL.

Lors des débuts de Mike Zimmer en tant que coordinateur défensif, la défense a limité les Browns à 17 points. L’unité a constamment attaqué le quarterback des Browns Deshaun Watson, avec DeMarvion Overshown, DeMarcus Lawrence, Eric Kendricks et Micah Parsons qui ont cumulé six sacks. Trevon Diggs et Kendricks ont également intercepté Watson.

Les Saints sont menés par le quarterback Derek Carr et une défense dominante. Ils ont démoli les Panthers 47-10 avec Carr à la passe pour trois touchdowns. Le cornerback Alontae Taylor a mené la performance défensive avec trois sacks.

REGARDEZ LA NFL AVEC CET ESSAI GRATUIT

Quelques heures avant le match contre les Browns, le quarterback Dak Prescott a signé une prolongation massive de quatre ans avec les Cowboys d’une valeur de 240 millions de dollars, avec 231 millions de dollars garantis. Sa cible préférée, Ceedee Lamb, a également pu accepter un contrat de quatre ans de 136 millions de dollars cette intersaison. Prescott a terminé avec 179 yards et un touchdown lors de la première semaine, dont 61 pour Lamb.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le match de dimanche, y compris l’heure, la date, les informations sur la télévision et le streaming, et plus encore :

Plus:Les Cowboys de Dallas choisissent Tyler Guyton, diplômé de Manor, lors du repêchage de la NFL 2024

Quelle chaîne est Cowboys de Dallas vs New Orleans Saints match aujourd’hui ?

Chaîne de télévision : Renard

Streaming: Fubo (essai gratuit)

Comment regarder Dallas Cowboys vs Saints en direct

Les options de streaming pour le jeu incluent le service de streaming par abonnement de Fox et Fuboqui offre un essai gratuit aux nouveaux abonnés.

Quand, à quelle heure et où jouent les Dallas Cowboys ?

Date: 15 septembre

15 septembre Heure de début: 12 h 00 (heure du Centre)

12 h 00 (heure du Centre) Emplacement: Stade AT&T à Arlington, Texas.

Cowboys vs. Saints fait partie des premiers matchs de la NFL à midi. Kevin Burkhart et Tom Brady seront sur la liste.

Plus:Calendrier des Cowboys de Dallas 2024 : heure, chaîne de télévision pour le match de la semaine 1 et au-delà

Pronostic Cowboys vs Saints, pronostics, cotes de paris

Cotes gracieuseté de BetMGM comme de Dimanche 1er septembre5

Propagé: -6 Cowboys

-6 Cowboys Plus/moins : 47

47 Ligne d’argent : -275 Cowboys, +225 Saints

Calendrier des Cowboys de Dallas 2024

1er septembre : Dallas 33, Cleveland 17

Dallas 33, Cleveland 17 15 septembre : contre la Nouvelle-Orléans

contre la Nouvelle-Orléans 22 septembre : contre Baltimore

contre Baltimore 26 septembre : aux Giants de New York

aux Giants de New York 6 octobre : à Pittsburgh

à Pittsburgh 13 octobre : contre Détroit

contre Détroit 20 octobre : Au revoir

Au revoir 27 octobre : à San Francisco

à San Francisco 3 novembre : à Atlanta

à Atlanta 10 novembre : contre Philadelphie

contre Philadelphie 18 novembre : contre Houston

contre Houston 24 novembre : à Washington

à Washington 28 novembre : contre les Giants de New York

contre les Giants de New York 9 décembre : contre Cincinnati

contre Cincinnati 15 décembre : à Caroline

à Caroline 22 décembre : contre Tampa Bay

contre Tampa Bay 29 décembre : à Philadelphie

à Philadelphie 5 janvier : contre Washington

Suivez l’American-Statesman sur Facebook et X pour en savoir plus. Votre abonnement rend ce genre de travail possible. Accédez à tous nos meilleurs contenus avec cette offre formidable.

Nous recommandons occasionnellement des produits et services intéressants. Si vous effectuez un achat en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation. Les salles de presse du réseau USA TODAY fonctionnent de manière indépendante, et cela n’influence pas notre couverture.