À quelle heure jouent les Bengals de Cincinnati aujourd’hui, le 15 janvier?

Pendant le week-end Wild Card, les Bengals de Cincinnati affronteront un ennemi bien trop familier dans le rival de l’AFC North Baltimore Ravens.

C’est la troisième rencontre entre ces deux équipes. Alors que Cincinnati espère avoir ce qu’il faut pour faire une autre course en profondeur et revenir au Super Bowl, Baltimore est sous le choc sans son quart-arrière vedette Lamar Jackson. Comme il s’agit de la tête de série n ° 3 contre la tête de série n ° 6 dans l’image des séries éliminatoires de l’AFC, il sera très intéressant de voir laquelle de ces deux équipes rivales de l’AFC Nord avancera.

Toe rencontrera le cuir pour la troisième fois entre ces équipes rivales dans la dernière partie du week-end.

Cincinnati Bengals contre Baltimore Ravens AFC Heure de début du match Wild Card

Le coup d’envoi du stade Paycor à Cincinnati, Ohio aura lieu à 20 h 15 HE le dimanche 15 janvier. NBC organisera l’avant-dernier match éliminatoire le week-end Wild Card. Puisque le match de lundi soir sera entre les Cowboys de Dallas et les Buccaneers de Tampa Bay, le vainqueur de Baltimore à Cincinnati saura exactement quelle équipe et où elle jouera bien à l’avance.

Puisque Cincinnati est la tête de série n ° 3 de l’AFC, les Bengals joueront sur la route à Buffalo si les Bills avancent. Sinon, ils accueilleront soit les Jaguars de Jacksonville, soit les Chargers de Los Angeles. En ce qui concerne les Ravens, une victoire sur les Bengals signifie qu’ils joueront soit contre les Chiefs de Kansas City, soit contre le vainqueur des Chargers contre les Jaguars si les Bills devaient être contrariés.

Dans l’ensemble, Cincinnati devrait avoir le dessus pour se qualifier pour la ronde divisionnaire de l’AFC pour la deuxième année consécutive. Les Ravens seront sans Lamar Jackson selon ses récents Tweets. Les Bengals ont été l’une des trois meilleures équipes de la conférence pendant la majeure partie de la saison. Cependant, ils devront battre les Bills ou les Chiefs pour revenir au Super Bowl, probablement les deux selon toute vraisemblance. Cincinnati est bien équipée pour le faire.

Si Baltimore devait étourdir Cincinnati pour terminer la saison des Bengals à domicile, ce serait tellement absurde.

