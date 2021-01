Que se passe-t-il d’autre le jour de l’inauguration?

Les événements inauguraux traditionnels ont été largement réduits cette année en raison de la pandémie et des problèmes de sécurité, à la suite des récentes émeutes.

Tom Hanks animera une émission spéciale de 90 minutes, Celebrating America, qui sera diffusée juste après la cérémonie de prestation de serment.

À quelle heure est Celebrating America et comment puis-je regarder en direct?

L’émission spéciale sera diffusée de 20h30 à 22h00 (1h00 GMT) sur tous les principaux réseaux américains, y compris ABC, CBS, CNN, NBC et MSNBC, et sera également diffusée en direct sur YouTube, Twitter, Facebook, Twitch et Amazon Prime.

L’équipe de M. Biden a demandé aux Américains de rester à l’écart de la capitale et les a exhortés à regarder l’inauguration pratiquement au milieu de la crise de Covid-19.

Pourquoi y a-t-il un décalage entre l’élection et l’investiture présidentielle?

L’élection a eu lieu le 3 novembre 2020, mais M. Biden ne devient officiellement président que plus de deux mois plus tard.

Jusqu’en 1933, le nouveau président est inauguré le 4 mars, quatre mois après le jour des élections. Ce délai a ensuite été ramené à environ deux mois avec la ratification du 20e amendement.

Le délai entre l’élection américaine et l’investiture permet au président sortant de régler les problèmes et au nouveau président de se préparer à son mandat en travaillant sur la politique et en nommant son cabinet.