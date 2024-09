À quelle heure faut-il dîner ?

Il y a deux habitudes qui semblent toujours énerver les médecins du sommeil : utiliser l’alcool comme somnifère et dîner tard. Si vous voulez dîner avec un médecin spécialisé dans le sommeil, vous feriez mieux de lui demander de vous rencontrer pour le spécial lève-tôt, car ils semblent certainement être collectivement contre un repas tardif.

Mais qu’est-ce qui constitue exactement « en retard » ?

Il n’est pas toujours réaliste de dîner tôt le soir. Parfois, il faut réserver après 20 heures pour avoir suffisamment de temps pour terminer le travail, se préparer et se rendre au restaurant. Peut-être que vous travaillez à des horaires inhabituels ou que votre trajet est long, ce qui rend l’idée d’un dîner à 18 heures complètement ridicule. Et qu’en est-il des cultures où le dîner est généralement pris après 21 heures, comme en France ou en Espagne ?

Nous avons demandé aux meilleurs experts du sommeil quelle était l’heure idéale pour dîner et ce qu’il fallait faire si vous devez manger tard mais que vous voulez quand même bien dormir. Continuez à lire pour connaître le verdict.

Pourquoi les médecins du sommeil recommandent de dîner tôt

Les gens ont chacun leur propre conception de ce qui constitue un « retard » (par exemple, vos grands-parents peuvent considérer que manger à 18 h 30 est un dîner tardif). Mais les médecins du sommeil définissent le « retard » par rapport à votre heure de coucher.

« Idéalement, il devrait y avoir trois heures entre le moment où vous mangez et celui où vous vous couchez. » Docteure Catherine Darleyfondateur de l’Institut de médecine naturopathique du sommeil, a déclaré au HuffPost. Cela signifie que si vous vous couchez à 22 heures, le dîner après 19 heures est considéré comme tardif.

Les médecins du sommeil recommandent de dîner tôt le soir pour de bonnes raisons. « Chaque personne est différente, mais en général, manger un repas copieux avant de se coucher peut rendre difficile l’endormissement et le maintien d’un sommeil profond. En effet, cela oblige votre corps à digérer alors qu’il devrait se reposer. » Docteur Hana Patel, un expert du sommeil pour Temps pour dormir, a déclaré au HuffPost.

Patel a expliqué que lorsque le corps travaille dur pour digérer votre repas pendant que vous essayez de dormir, cela peut provoquer un certain inconfort et empêcher les bactéries intestinales de se reposer. Cela, a-t-elle expliqué, interrompt les hormones qui régulent le cycle veille-sommeil. À court terme, cela peut conduire à reflux acideÀ long terme, cela peut entraîner une inflammation et augmenter le risque d’obésité.

Darley a ajouté que le fait de dîner tard le soir perturbe le rythme circadien du corps, un cycle de 24 heures faisant partie de l’horloge interne du corps. « Étant donné que manger est une activité qui demande de l’éveil, manger tard le soir signale au corps qu’il doit être éveillé », a-t-elle expliqué, expliquant comment un repas tard le soir peut empêcher certaines personnes de dormir.

ljubaphoto via Getty Images Une réservation tardive occasionnelle est différente d’une habitude de dîner tard le soir.

Certaines personnes sont plus sensibles au fait de dîner tard que d’autres. Vous pouvez citer quelqu’un qui dîne tard le soir, suivi d’un expresso encore plus tardif, mais qui n’a aucun problème à aller se coucher, alors que vous devez éviter de siroter quoi que ce soit avant d’aller au lit, sinon vous aurez envie d’uriner au milieu de la nuit.

« Certaines personnes sont plus affectées par les repas tardifs, comme celles qui souffrent de problèmes d’estomac ou de diabète. Ces personnes peuvent constater que manger tard aggrave leurs problèmes de sommeil », a déclaré Dr Shelby Harrispsychologue clinicienne agréée spécialisée en médecine comportementale du sommeil. Cneurologue clinicien Dr Daniel Barone a déclaré au HuffPost que si vous souffrez de reflux acide ou d’une vessie sensible, vous devez absolument éviter de manger ou de boire quoi que ce soit environ trois heures avant d’aller au lit pour éviter les perturbations du sommeil telles que les brûlures d’estomac ou l’envie d’uriner.

Tout cela explique pourquoi les experts du sommeil mettent souvent en garde contre le fait de dîner tard, mais cela ne nie pas le fait que ce n’est pas toujours réaliste ni même courant de le faire dans certaines cultures.

Comment manger tard sans perturber votre sommeil

Il est vrai que dans certaines cultures, il est normal de dîner après 21 heures, mais Barone estime qu’il est important de tenir compte du mode de vie de ces cultures dans son ensemble et de ne pas se concentrer uniquement sur l’heure à laquelle on dîne. Par exemple, il explique que les gens se couchent et se lèvent plus tard que la normale aux États-Unis. Cela signifie qu’il peut y avoir encore trois heures entre le dîner et le coucher, ce qui permet à la nourriture de se digérer avant que le corps n’essaie de dormir.

Selon Barone, les personnes qui mangent tard le soir dans d’autres cultures peuvent également manger un repas plus petit le soir (ce qui est plus facile à digérer) au lieu des portions surdimensionnées qui sont la norme ici aux États-Unis. C’est certainement vrai dans les cultures méditerranéennes, où le déjeuner est plus copieux que le dîner, selon Elena Paravantes, une diététicienne agréée qui partage son temps entre les États-Unis et la Grèce.

Si vous ne pouvez pas dîner tôt le soir (en raison de votre horaire de travail ou pour une autre raison) et que vous craignez que le fait de manger tard n’affecte votre sommeil, Barone a déclaré qu’il peut être utile d’envisager de faire du déjeuner votre repas le plus important de la journée et de prendre un dîner plus léger. Eh bien, considérez-vous simplement comme vivant la vie méditerranéenne !

Les aliments que vous mangez au dîner comptent aussi

Thérapeute en nutrition Kerry Beeson Il peut également être utile d’éviter les aliments gras lors d’un dîner tardif, ce qui signifie renoncer aux aliments frits, chargés de fromage ou de viande grasse. Ces aliments sont plus difficiles à digérer et sont également plus susceptibles de provoquer des brûlures d’estomac. Beeson recommande également d’éviter les aliments riches en sucre, car ils peuvent entraîner une « poussée de sucre », qui peut vous empêcher de dormir plus longtemps que vous ne le souhaiteriez.

« Il vous faut quelque chose qui ne soit pas trop gras et difficile à digérer, mais qui ne fasse pas monter votre taux de sucre dans le sang. La volaille maigre et d’autres aliments protéinés comme les noix, les œufs ou le saumon contiennent du tryptophane. Le corps convertit le tryptophane en neurotransmetteurs, la mélatonine et la sérotonine, qui aident à réguler les habitudes de sommeil », a déclaré Beeson au HuffPost.

Vous l’avez déjà entendu et vous l’entendez à nouveau : tous les experts du sommeil soulignent l’importance d’éviter l’alcool au moins trois heures avant de se coucher. Bien que l’alcool puisse initialement vous aider à vous endormir, cela gêne le sommeil paradoxal profond, et vous vous réveillerez probablement au milieu de la nuit.

Même si le fait de dîner tard le soir peut perturber le sommeil, Darley a déclaré que cela ne causerait pas beaucoup de dommages si vous ne le faites que de temps en temps. Si vous aimez sortir au restaurant le week-end et savourer un verre de vin tard le soir, cela peut perturber votre sommeil cette nuit-là, mais elle a ajouté que vous devriez vous rétablir assez rapidement si vous recommencez à manger et à boire plus tôt. « Je ne veux pas que les gens renoncent au plaisir et à une bonne qualité de vie simplement pour maintenir une routine de sommeil stricte », a-t-elle déclaré. « Nous avons autant besoin de plaisir et d’amitié que de sommeil. »

Soutenez le journalisme libre Envisagez de soutenir HuffPost à partir de 2 $ pour nous aider à fournir un journalisme gratuit et de qualité qui donne la priorité aux personnes. Vous n’avez pas les moyens de contribuer ? Soutenez le HuffPost en créant un compte gratuit et en vous connectant pendant que vous lisez. Merci pour votre contribution passée au HuffPost. Nous sommes sincèrement reconnaissants envers les lecteurs comme vous qui nous aident à garantir que notre journalisme reste gratuit pour tous. Les enjeux sont élevés cette année, et notre couverture de 2024 pourrait bénéficier d’un soutien continu. Envisageriez-vous de devenir un contributeur régulier du HuffPost ? Merci pour votre contribution passée au HuffPost. Nous sommes sincèrement reconnaissants envers les lecteurs comme vous qui nous aident à garantir que notre journalisme reste gratuit pour tous. Les enjeux sont importants cette année, et notre couverture de 2024 pourrait bénéficier d’un soutien continu. Nous espérons que vous envisagerez de contribuer à nouveau au HuffPost. Soutenez le HuffPost Vous avez déjà contribué ? Connectez-vous pour masquer ces messages.

Le point essentiel à retenir ici : ce sont nos habitudes quotidiennes qui comptent le plus. Une réservation occasionnelle pour un dîner à 21 h 30 ne va pas gâcher votre sommeil à jamais. Mais si vous faites du fait de manger et de boire juste avant de vous coucher un rituel, vous risquez davantage d’avoir des problèmes de sommeil.