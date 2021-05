REGARDEZ la finale de la saison de deux nuits de The Voice pour voir qui repartira avec un contrat d’enregistrement et 100000 $.

Il reste cinq candidats talentueux pour chanter leur cœur et gagner la nation au concours de chant.

Getty Images – Getty

La saison 20 de The Voice a été créée le 1er mars 2021[/caption]

À quelle heure est The Voice finale 2021 ce soir?

La finale de la saison 20 sera diffusée lundi soir 24 mai et mardi soir 25 mai.

La finale de deux heures sera diffusée à 20 h HNE sur NBC et peut être diffusée sur Peacock, Hulu ou YouTube TV.

Pour voter pour votre favori, vous pouvez accéder au Page de vote NBC ou le fonctionnaire L’application mobile Voice.

Getty Images – Getty

Kenzie Wheeler est connu pour son mulet de marque[/caption]

Qui participe à la finale?

Après une saison compétitive, il reste cinq concurrents qui concourront pour gagner The Voice.

L’équipe Kelly a Kenzie Wheeler, l’équipe Legend a Victor Solomon, l’équipe Nick a Rachel Mac et l’équipe Blake a la plus grande chance avec Cam Anthony et Jordan Matthew Young qui chantent.

Depuis le début de la série, Wheeler a été une force forte en tant que favori de la série, mais Anthony s’est également battu en tant que candidat potentiellement le plus talentueux.

Shelton est même allé jusqu’à dire qu’Anthony pourrait devenir la première «superstar» à sortir du concours de chant.

Getty

Cam Anthony s’est produit à la Maison Blanche[/caption]

Qui sont les artistes invités pour la finale de la saison?

NBC a annoncé une sélection de stars pour la finale de la saison 20 comprenant:

Lauren Daigle

Ben Platt

Gwen Stefani et Saweetie

Justin Bieber

Thomas Rhett

Snoop Dogg & DJ Battlecat

Une république

Marron 5

Kelsea Ballerini

Ce sera la première fois que le spectacle accueillera à nouveau son ancien juge Adam Levine alors qu’il se produit avec son groupe Maroon 5.

Levine était l’un des juges originaux de l’émission en compétition dans l’émission de 2012 à 2016.

Les juges actuels se produiront également lors de la finale aux côtés de leurs concurrents.





Quand The Voice reviendra-t-il pour la saison 21?

The Voice reviendra à l’automne mais n’a pas publié de date exacte pour la première de la saison 21.

Nick Jonas ne reviendra pas au spectacle la saison prochaine mais sera remplacé par la pop star Ariana Grande.

À partir de 2022, The Voice ne sera diffusé qu’une saison par an uniquement à l’automne.