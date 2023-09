À quelle heure est Richardson Hitchins contre Jose Zepeda aujourd’hui ? Calendrier, heure de début de la carte principale pour le combat de boxe 2023

Sans regarder au-delà de son prochain combat, Richardson Hitchins est confiant en ses capacités. Pour passer à la prochaine phase de sa carrière florissante, il devra dépasser le vétéran Jose Zepeda le 23 septembre.

Hitchins vs Zepeda est diffusé sur DAZN aux États-Unis et se déroule au Caribe Royale à Orlando.

Né à Brooklyn, Hitchens a représenté Haïti aux Jeux olympiques de 2016. Le joueur de 25 ans est devenu professionnel en 2017 et a déjà impressionné les fans de boxe. Il a attiré l’attention du chef de Matchroom Boxing, Eddie Hearn, qui l’a recruté alors qu’il était agent libre après un début de carrière avec Mayweather Promotions.

Invaincu, Hitchins a une puce sur l’épaule et attend son ultime match de rêve.

« Moi et Devin Haney », a déclaré Hitchins sur Instagram Live via Scène de boxe. «C’est le combat. Moi et Devin, c’est le combat à 140 ans. Obtenez le bon chèque, obtenez la date et j’arrive.

Haney serait sur le point d’affronter Regis Prograis en décembre, le même homme que Zepeda a affronté en 2022. Une défaite contre le désormais champion des super-légers WBC a mis fin à une séquence de six victoires consécutives et ce fut une déception pour un troisième titre mondial pour Zepeda. Le joueur de 34 ans ne sera pas acculé et se sent prêt à revenir au sommet en mettant fin à l’élan de Hitchins.

À quelle heure est Richardson Hitchins contre Jose Zepeda aujourd’hui (HE et PT) ?

La carte Richardson Hitchins contre Jose Zepeda commence à 20 h HE ou 17 h HP.

Hitchins et Zepeda devraient se rendre sur le ring vers 23 h 15 HE ou 20 h HP, selon la durée des combats sous-cartes.

Comment regarder Richardson Hitchins contre Jose Zepeda : chaîne de télévision, diffusion en direct

Richardson Hitchins contre Jose Zepeda est en direct sur DAZN.

Prix ​​Richardson Hitchins contre Jose Zepeda : combien coûte le combat ?

Abonnement mensuel DAZN : 19,99 $ sur un contrat de 12 mois ou 24,99 $ de mois en mois aux États-Unis/ 24,99 $ par mois au Canada/ 9,99 £ au Royaume-Uni sur un contrat de 12 mois, ou 19,99 £ de mois en mois/ 13,99 AUD en Australie

19,99 $ sur un contrat de 12 mois ou 24,99 $ de mois en mois aux États-Unis/ 24,99 $ par mois au Canada/ 9,99 £ au Royaume-Uni sur un contrat de 12 mois, ou 19,99 £ de mois en mois/ 13,99 AUD en Australie Abonnement annuel DAZN: 224,99 $ aux États-Unis, 199,99 $ au Canada et 99,99 £ au Royaume-Uni

À quelle heure est Richardson Hitchins contre Jose Zepeda aujourd’hui au Royaume-Uni, en Australie et au Canada ?

Région Date Heure de début de la carte principale Promenades sur le ring du Main Event (environ) États-Unis et Canada (ET) samedi 23 septembre 20 h HE 23 h 15 HE États-Unis et Canada (PT) samedi 23 septembre 17h00 (heure du Pacifique) 20h15 (heure du Pacifique) Royaume-Uni et Irlande dimanche 24 septembre 1h00 BST 4h15 BST Australie dimanche 24 septembre 10h00 AEST 13h15 AEST

Comment regarder Richardson Hitchins contre Jose Zepeda au Royaume-Uni, en Australie et au Canada

Région chaîne TV Diffusion en direct Etats-Unis — DAZN Canada — DAZN Royaume-Uni et Irlande DAZN1HD DAZN Australie — DAZN

Désormais disponible en chaîne de télévision, DAZN 1 HD est une exclusivité Sky.

