À quelle heure est l’interview radio de Meghan Markle sur NPR et comment puis-je l’écouter ?

MEGHAN Markle donnera sa première interview depuis l’accouchement de sa fille Lillibet ce dimanche 20 juin.

La duchesse de Sussex devrait discuter de son livre sur le week-end de NPR – nous avons tous les détails ci-dessous.

Meghan Markle donnera sa première interview depuis la naissance de sa fille Lillibet Crédit : Reuters

À quelle heure est l’interview de Meghan Markle sur NPR ?

L’interview de Meghan avec NPR a commencé à 8h00 HNE, soit 13h00, heure du Royaume-Uni.

Son porte-parole, Omid Scobie, a annoncé le chat plus tôt cette semaine, en tweetant : « Tout juste sortie de son premier livre pour enfants devenant un best-seller certifié n°1 du New York Times, la duchesse Meghan ne lui accordera qu’une interview sur #TheBench à @samanthabalaban au célèbre

@NPRWeekend show, ce dimanche entre 8h et 10h heure de l’Est. »

Comment écouter l’interview ?

Les fans royaux du monde entier peuvent écouter la dernière interview de Meghan en utilisant le site Web de NPR.

Vous pouvez écouter l’interview de Meghan en direct en visitant le site Web de l’édition NPR Weekend Sunday ici.

Le livre de Meghan est sorti le 8 juin Crédit : PA

De quoi parle le livre The Bench de Meghan Markle ?

Le banc est sorti le 8 juin.

Elle a également narré un livre audio de l’histoire, qui figurait en tête de la liste des meilleures ventes du New York Times pour les livres d’images pour enfants.

Meghan a été « inspirée » pour écrire The Bench après avoir initialement écrit un poème pour la première fête des pères de Harry de leur fils Archie.

Elle a décrit son premier travail en tant qu’auteur publié comme « une lettre d’amour à mon mari et à mon fils ».

Sur son site Web Archewell, elle a déclaré à propos du succès du livre: « Alors que ce poème a commencé comme une lettre d’amour à mon mari et à mon fils, je suis encouragée de voir que ses thèmes universels d’amour, de représentation et d’inclusion résonnent dans les communautés du monde entier.

« À bien des égards, la poursuite d’un monde plus compatissant et équitable commence par ces valeurs fondamentales. »