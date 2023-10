À quelle heure est l’événement Made by Google, Pixel 8

Les Pixel 8, Pixel 8 Pro et Pixel Watch 2 seront dévoilés officiellement ce matin lors d’un événement Made by Google qui aura lieu à New York. Les fuites peuvent maintenant se calmer. Nous pouvons préparer nos portefeuilles en écoutant attentivement toute surprise. Ça y est.

Si vous souhaitez suivre l’événement, l’événement débutera à 10 h HE (7 h HP) et sera diffusé en direct sur YouTube. Il se trouve que nous sommes également sur place lors de l’événement, vous voudrez donc rester à l’écoute après pour voir les premières impressions que nous prévoyons de partager.

Je ne vais pas récapituler tout ce que nous avons appris au cours des dernières semaines, car nous avons presque trop appris. Ce sera officiellement officiel sous peu et nous aurons alors tous beaucoup plus de choses à dire.

Jour Pixel 8 ! Yay.