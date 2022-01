À quelle heure est l’événement Allumer une bougie ce soir ?

AUJOURD’HUI marque le Jour commémoratif de l’Holocauste, une journée internationale de commémoration qui rend hommage à des millions de personnes qui ont péri sous le régime nazi.

En 2022, il a adopté le thème « Un jour », reflétant comment ceux qui se trouvaient dans les camps de concentration existaient dans le moment alors qu’ils luttaient pour survivre. Mais à quelle heure commence l’événement ?

Les commémorations seront très différentes cette année en raison du coronavirus Crédit : Alamy Live News

Qu’est-ce que l’événement Allumer une bougie ?

En raison de la pandémie en cours, la célébration de la Journée commémorative de l’Holocauste en 2022 a été adaptée pour tenir compte du manque de rassemblements.

La célébration du séjour à la maison encourage les gens à allumer une bougie ce soir et à la placer en toute sécurité dans leurs fenêtres pour se souvenir de ceux qui ont perdu la vie.

L’Holocaust Memorial Day Trust a déclaré que l’objectif de l’événement Light a Candle est « de se souvenir de tous ceux qui ont été assassinés pour ce qu’ils étaient » et de « s’opposer aux préjugés et à la haine dans le monde d’aujourd’hui ».

En utilisant les hashtags #HolocaustMemorialDay et #LightTheDarkness, les gens sont encouragés à partager des photos de leurs bougies sur les réseaux sociaux.

L’événement Light a Candle permet aux gens de marquer la journée pour se souvenir des vies perdues, même de chez eux 1 crédit

À quelle heure a lieu l’événement Allumer une bougie ?

Les gens peuvent allumer leur bougie à 20 heures et la placer en toute sécurité dans leur fenêtre le 27 janvier en signe de solidarité internationale.

La traditionnelle cérémonie de commémoration du Holocaust Memorial Day sera diffusée en ligne à partir de 19h – la première cérémonie entièrement numérique pour le HMDT.

Il devrait inclure des messages préenregistrés du Premier ministre Boris Johnson et des chefs religieux.

Une cérémonie en ligne avec une foule de stars débutera ce soir à 19h Crédit : SWNS : Service de presse du sud-ouest

Le Prince de Galles, mécène du Holocaust Memorial Day Trust, introduira la cérémonie avec un message de bienvenue.

Il dira aux téléspectateurs : « Au moment où je parle, la dernière génération de témoins vivants est tragiquement en train de quitter ce monde, alors la tâche de témoigner nous incombe.

« Ce n’est pas une tâche pour une seule fois, ni une tâche pour une génération ou une personne. C’est pour tous les peuples, toutes les générations et de tous les temps.

« C’est notre moment où nous pouvons, chacun à notre manière, être la lumière qui garantit que l’obscurité ne reviendra jamais. »

La journée internationale du souvenir a décidé du thème de cette année il y a 18 mois – et c’est étonnamment approprié Crédit : Reuters

Quels événements se produisent?

De nombreux événements se déroulent dans tout le Royaume-Uni pour commémorer la Journée commémorative de l’Holocauste.

Une cérémonie britannique pour le Holocaust Memorial Day sera diffusée en ligne le jeudi 27 janvier.

Il se déroulera de 19 h à 20 h et à 20 h, les ménages du Royaume-Uni sont encouragés à allumer des bougies en toute sécurité et à les placer à leurs fenêtres en souvenir de ceux qui ont été assassinés pour qui ils étaient et à lutter contre les préjugés et la haine.

Ceux qui le peuvent sont encouragés à partager une photo de leur bougie sur les réseaux sociaux, en utilisant les hashtags #HolocaustMemorialDay et #LightTheDarkness. Vous pouvez vous inscrire pour regarder la cérémonie sur le site Internet du HMDT.