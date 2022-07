À quelle heure est le tirage de l’EuroMillions ce soir, le 12 juillet 2022, et combien coûte le jackpot ?

EUROMILLIONS est de retour ce soir avec et vous pourriez avoir une chance de gagner le jackpot de plusieurs millions de livres.

Ce serait le plus gros gain jamais remporté par le tirage de l’EuroMillions et placerait le gagnant sur la liste des riches du Sunday Times.

A quelle heure est le tirage de l’EuroMillions ce soir ?

Le tirage de l’EuroMillions a lieu à Paris vers 21h45, heure locale, soit 20h45 au Royaume-Uni.

Les résultats seront publiés en direct sur le site Web de la Loterie Nationale ce soir, le 12 juillet 2022.

Neuf pays d’Europe participent désormais au jeu qui donne aux gens la possibilité de “vivre le genre de vie habituellement réservé aux riches et célèbres”.

Les joueurs peuvent regarder le tirage en direct sur le site Web de la Loterie Nationale.

Combien coûte le jackpot de l’EuroMillions ?

Il y a 191 millions de livres sterling à gagner lors du tirage de ce soir après plusieurs reports.

191 millions de livres sterling étaient proposés le 8 juillet 2022, ce qui n’a pas été gagné, mais le prix a atteint le maximum autorisé par la Loterie nationale.





Le jackpot a atteint le maximum de 230 millions d’euros, soit environ 191 millions de livres sterling – il ne peut donc pas grimper plus haut et doit être gagné, selon le site Web de la loterie nationale.

Le gagnant de ce soir pourrait éclipser les fortunes rapportées de stars, dont Tyson Fury, qui a environ 150 millions de livres sterling en banque, et même battre la richesse d’Adele, lauréate d’un Grammy, de 190 millions de livres sterling.

La somme qui changerait la vie ferait du détenteur du billet le plus grand gagnant de loterie de tous les temps, dépassant le record actuel de 184 millions de livres sterling.

Cela a été remporté par le couple marié Joe et Jess Thwaite le mardi 10 mai 2022.

De combien de numéros avez-vous besoin pour gagner ?

Les joueurs choisissent cinq numéros entre 1 et 50 et deux numéros Lucky Star entre 1 et 12 – ou peuvent obtenir un Lucky Dip pour une sélection aléatoire de numéros.

EuroMillions a un total de 13 niveaux de prix en fonction du nombre de numéros auxquels un joueur correspond.





Les valeurs des prix varient en fonction des ventes de billets et du nombre de gagnants dans chaque niveau de prix.

Bien que pour gagner le jackpot de 191 millions de livres sterling, les joueurs doivent faire correspondre les cinq numéros principaux et les deux numéros porte-bonheur.

Mais vous n’avez pas besoin d’obtenir les cinq numéros et les deux étoiles chanceuses pour gagner gros.

Les finalistes qui obtiennent cinq numéros principaux et une seule bonne étoile peuvent encore remporter 130 554,30 £.

Ceux qui n’ont que cinq numéros principaux pourraient remporter 13 561,20 £, tandis que les joueurs avec quatre numéros principaux et deux étoiles porte-bonheur remporteront un prix de 844,70 £.

Le tirage au sort au Royaume-Uni comprend également le UK Millionaire Maker avec un total gagnant de 1 000 000 £.

Votre billet comprendra un code et le détenteur remportera le prix de 1 million de livres sterling s’il correspond au code gagnant.

Avez-vous quelque chose pour deux numéros ?

Sur les 13 niveaux de prix, le plus petit est pour ceux qui ne correspondent qu’à deux numéros.





Les joueurs qui obtiennent deux des cinq numéros principaux et aucun numéro Lucky Star peuvent gagner environ 2,50 £.

L’ajout d’une Lucky Star à cela augmentera le prix à environ 3,60 £, tandis qu’un numéro principal et deux Lucky Stars vous rapporteront environ 4,30 £.