À quelle heure est le silence de deux minutes aujourd’hui pour le jour du Souvenir 2022 ?

AUJOURD’HUI, le Royaume-Uni restera silencieux pendant deux minutes alors que nous nous souvenons et rendons hommage à ceux qui ont perdu la vie en combattant pour leur pays.

Mais à quelle heure aura lieu le silence de deux minutes aujourd’hui ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Le jour du Souvenir a lieu le 11e jour du 11e mois de chaque année Crédit : Getty

À quelle heure est le silence de deux minutes pour le jour du Souvenir ?

Le jour du Souvenir est toujours marqué le 11 novembre et est un mémorial pour se souvenir des membres des forces armées qui ont combattu et sont morts dans l’exercice de leurs fonctions.

En 2022, ce sera un vendredi.

La tradition a été lancée pour la première fois par le roi George V en 1919 pour marquer la fin de la Première Guerre mondiale.

Les hostilités ont officiellement pris fin “à la 11e heure du 11e jour du 11e mois”, conformément à l’armistice.

La tradition du jour du Souvenir a évolué à partir du jour de l’Armistice, car de nombreux pays ont changé de nom pendant la Seconde Guerre mondiale.

Un silence de deux minutes est observé à 11h pour se souvenir de ceux qui ont malheureusement perdu la vie dans toutes les guerres.

Les membres du Commonwealth ont adopté le jour du Souvenir, tandis que les États-Unis ont choisi le jour des anciens combattants.

Des coquelicots rouges et blancs sont portés pour marquer l’occasion.

La raison pour laquelle les coquelicots sont utilisés est que ce sont les fleurs qui ont poussé sur les champs de bataille après la fin de la Première Guerre mondiale.

Les coquelicots sont vendus pour collecter des fonds pour la Royal British Legion qui aide les militaires et les femmes encore en vie, mais dont la vie a été changée par la guerre.

Le dimanche du souvenir est également marqué chaque année, cela tombe le deuxième dimanche de novembre.

Il comprend également un silence de deux minutes pour se souvenir des sacrifices consentis dans les conflits.

Pourquoi tenons-nous un silence de deux minutes?

Les deux premières minutes de silence au Royaume-Uni ont eu lieu le 11 novembre 1919, lorsque le roi George V a demandé au public d’observer un silence à 11 heures.

C’était un an après la fin de la Première Guerre mondiale.

Il a fait la demande afin que “les pensées de chacun puissent être concentrées sur le souvenir respectueux des morts glorieux”.

Ainsi, le Royaume-Uni se tait chaque année pendant deux minutes en signe de respect et en temps de réflexion.

Quels événements se déroulent pour le jour du Souvenir en 2022 ?

Des événements ont lieu partout au pays le jour du Souvenir et le dimanche du Souvenir.

Le dimanche 13 novembre, le service national du souvenir aura lieu au cénotaphe de Whitehall, à Londres.

Pendant le service, le roi Charles déposera une nouvelle couronne, dont le dessin rend hommage à la couronne du grand-père de Sa Majesté, le roi George VI, et de la reine Elizabeth II.

Le service commencera à 11h et les membres du public sont invités à assister à la cérémonie depuis les trottoirs le long de Whitehall et de Parliament Street.

Aucun billet ou laissez-passer n’est nécessaire pour y assister, cependant, l’entrée peut être limitée si la zone devient pleine.

Whitehall, nous serons ouverts au public à partir de 8h.

Le service sera également télévisé sur la BBC, Sky et ITV, ainsi que diffusé en direct sur la chaîne YouTube du Département du numérique, de la culture, des médias et des sports.

Le vendredi 11 novembre, le National Memorial Arboretum diffusera son service annuel du souvenir du jour de l’armistice, en direct du mémorial des forces armées.

Le duc et la duchesse de Gloucester assisteront au service, qui sera disponible pour regarder à partir de 10h45, ici.

Le samedi 12 novembre, des membres de la famille royale assisteront au festival annuel du souvenir de la Royal British Legion au Royal Albert Hall.

Les participants comprendront le roi et la reine consort, le prince et la princesse de Galles, le comte et la comtesse de Wessex, la princesse royale et le vice-amiral Sir Tim Laurence, le duc et la duchesse de Gloucester, le duc de Kent et la princesse Alexandra .

Quand la Première Guerre mondiale a-t-elle pris fin ?

La Première Guerre mondiale a pris fin le 11 novembre 1918, lorsque l’armistice a été signé par l’Allemagne et les Alliés à Compiègne, en France.

L’accord a marqué une victoire pour les Alliés et une défaite pour l’Allemagne, bien qu’il ne s’agisse pas formellement d’une reddition.

La fin de la guerre s’est produite à 11 heures précises.

La onzième heure du onzième jour du onzième mois.

À la fin de la Première Guerre mondiale, plus de 18 millions de personnes avaient été tuées dans le monde.