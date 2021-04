Les salutations de GUN devraient avoir lieu à travers le Royaume-Uni pour marquer la mort du duc d’Édimbourg.

La tour de Londres et les navires de guerre de la Royal Navy mèneront le salut au canon le samedi 10 avril 2021.

🔵 Lisez notre blog en direct pour les toutes dernières nouvelles sur La mort du prince Philip…

Les navires de guerre de la Royal Navy mèneront une salve mondiale en l’honneur du prince Philip Crédit: PA

Quelle heure est le salut?

La tour de Londres et les navires de guerre de la Royal Navy devraient mener le salut en tirant 41 coups en l’espace de 40 minutes à partir de 12 heures le samedi 10 avril 2021.

Le HMS Diamond et le HMS Montrose mèneront des salutations en mer.

Le HMS Diamond, connu sous le nom de «joyau de la couronne navale», doit quitter Portsmouth avec son enseigne en berne.

Elle est le successeur moderne des destroyers sur lesquels le duc d’Édimbourg a servi pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le prince Philip a vu 14 ans de service actif dans la Royal Navy.

«Dans tout le Royaume-Uni, à Gibraltar et sur les navires HM en mer, les batteries de salut tireront 41 coups à un tour toutes les minutes pendant 40 minutes», a déclaré le ministère de la Défense.

Dans une déclaration publiée sur le site Web royal, il a été dit: « La tradition des coups de feu tirés dans tout le pays pour marquer des événements nationaux importants remonte au moins au XVIIIe siècle, et il existe des archives historiques de salutations qui ont eu lieu dès le 14e siècle, lorsque les armes à feu et les munitions ont commencé à être adoptées plus largement.

« Des coups de feu similaires ont été tirés pour marquer la mort de la reine Victoria en 1901. »

Pendant ce temps, des drapeaux à travers le pays sont mis en berne en signe de respect pour le prince Philip.

Le duc a servi dans la Royal Navy pendant la Seconde Guerre mondiale

Où a-t-il lieu?

Des «saluts de mort» solennels auront également lieu à Londres, Belfast, Cardiff et Édimbourg ainsi que depuis les bases navales de Portsmouth, Plymouth et le rocher de Gibraltar.

À Londres, la Kings Troop, Royal Horse Artillery, tirera 36 canons tirés par des chevaux sur un terrain de parade à Woolwich Barracks.

L’Honorable Artillery Company tirera ses canons légers de 105 mm depuis la Tour de Londres.

Les unités sœurs de la Royal Artillery tireront des canons sur le château de Cardiff, le château d’Édimbourg et le château de Hillsorough à Belfast.

La Marine tirera depuis ses bases de Portsmouth et Devonport tandis que le Royal Gibraltar Regiment tirera depuis le Rocher.

Comment puis-je regarder?

Le public est encouragé à regarder The Gun Salutes de chez lui.

Les Gun Salutes seront diffusés en ligne et à la télévision.