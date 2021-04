Les fans de MARVEL peuvent enfin regarder The Falcon And The Winter Soldier sur Disney Plus.

Les acolytes de Captain America reviennent pour une autre aventure décisive – voici comment vous pouvez la regarder.

Quand le prochain épisode de The Falcon And The Winter Soldier sortira-t-il sur Disney +?

L’épisode 3 de The Falcon And The Winter Soldier est sorti aujourd’hui – 2 avril 2021 – sur Disney Plus à partir de 8h.

La bande-annonce de la série a fait ses débuts sensationnels lors du Super Bowl 2021 à la surprise des fans.

L’épidémie de coronavirus a initialement forcé l’arrêt de la production, mais les plans ont heureusement été réorganisés pour reprendre le tournage en République tchèque.

The Falcon And The Winter Soldier comblera le vide que WandaVision a laissé.

De quoi s’agit-il?

Dans la nouvelle série de Marvel, Falcon (Anthony Mackie) et Winter Soldier (Sebastian Stan) feront équipe dans une aventure mondiale qui testera leurs capacités et leur patience.

La série est une suite de Avengers: Endgame.

Les derniers fans ont vu, Steve Rogers se retirait de ses fonctions de Captain America et a passé son bouclier à Falcon.

Bien que les détails soient étroitement surveillés, Sebastian Stan, qui joue Winter Soldier, a déclaré: «Je pense qu’il est temps pour Bucky de sortir et d’avoir une identité en dehors des circonstances dans lesquelles nous l’avons rencontré».

«Alors, je ne sais pas, il pourrait faire toutes sortes de choses. Il pourrait même aller à un rendez-vous. Je ne sais pas… je pense que ça va être beaucoup de travail avec le personnage d’Anthony. «

Il sera réalisé par Kari Skogland qui a également réalisé plusieurs épisodes de The Handmaid’s Tale.

Qui est dans le casting?

Anthony Mackie

Mackie a joué le rôle de Takeshi Kovacs dans la deuxième saison de Netflix’s Altered Carbon.

Il a également joué un rôle dans la série Black Mirror de 2019 et a joué dans le premier film d’Eminem, 8 Mile.

Mackie joue Falcon, qui a rejoint les Avengers tardivement en tant qu’acolyte de Captain America.

Il a une combinaison bionique qui lui permet de voler et est apparu dans Captain America, le soldat de l’hiver.

Il a fait une apparition dans le film Ant Man.

Mackie a parlé du besoin de Marvel d’embaucher plus de Noirs derrière la caméra en plus de jouer dans des films et des séries télévisées.

Sebastian Stan

Stan est reconnaissable comme Carter Baizen dans Gossip Girl.

La star de 37 ans a également joué dans des films tels que Captain America: Civil War et Avengers: Fin du jeu.

Stan joue Winter Soldier qui est apparu pour la première fois sous le nom de « Bucky » Barnes lorsqu’il a combattu aux côtés de Captain America pendant la Seconde Guerre mondiale.

Il a été capturé et soumis à un lavage de cerveau par Hydra qui lui a donné son bras en métal.

Il a rejoint les forces pour Captain America: Civil War et les films Avengers.

Stan a été critiqué après que les utilisateurs des médias sociaux aient supposé que sa petite amie Alejandra Onieva avait publié une photo raciste en ligne.

Daniel Brühl

Brühl est un acteur hispano-allemand.

Il est connu pour son rôle de Laszlo Kreizler dans la série télévisée The Alienist et de Lauda dans le film Rush aux côtés de Chris Hemsworth.

Son rôle principal dans le film allemand Good Bye, Lenin! lui a valu le prix du film européen et le prix du cinéma allemand du meilleur acteur.

Emily VanCamp

Emily VanCamp, 34 ans, est une actrice canadienne.

VanCamp a joué des rôles dans les séries télévisées Everwood, Brothers & Sisters et Revenge.

Les fans de Marvel la reconnaîtront comme Sharon Carter des films Captain America.

Wyatt Russell

Wyatt Hawn Russell est un acteur américain et ancien joueur de hockey sur glace.

Il a joué dans le film d’horreur de la Seconde Guerre mondiale Overlord.

Russell est également apparu dans le film de 2014 22 Jump Street.