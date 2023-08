À quelle heure est le match du jour ce week-end ?

de la BBC Match du jour revient une fois de plus cette saison, avec l’action de Premier League du week-end prévue pour un créneau horaire le samedi soir.

L’émission de longue date sur les faits saillants de la BBC a été diffusée pour la première fois en 1964 et est depuis sur nos écrans, montrant les faits saillants prolongés de chaque match du samedi, avec des retombées Match du jour 2 faire le point sur les matchs de dimanche.

Depuis janvier 2018, la BBC détient des droits exclusifs sur les temps forts de la Premier League, allant de Match du jour et Match du jour 2 à Focus Football et Score finalet l’émission principale reviendra ce samedi soir après les nouvelles, avec un casting all-star d’anciens joueurs prêts à donner la meilleure analyse sur le Beeb.

Temps

À quelle heure est le match du jour ?

Match du jour sera sur à 10:20 sur Bbc Un Cette fin de semaine.

À quelle heure est le match du jour 2 ?

Match du jour sera sur à 10:30 sur Bbc Un Cette fin de semaine.

Présentateur

Match du jour revient ce week-end (Crédit image : Getty Images)

Qui présente Match of the Day ce week-end ?

Gary Lineker s’apprête à présenter Match du jour Cette fin de semaine.

L’ancien attaquant anglais Lineker a été le visage de Match du jour depuis qu’il a remplacé Des Lynam en 1999. Près d’un quart de siècle plus tard, Lineker est toujours aussi fort et est devenu synonyme du programme. Lorsqu’il s’est retiré en raison d’un différend concernant certains de ses commentaires sur Twitter en mars de cette année, plusieurs de ses collègues présentateurs et experts l’ont suivi, mais l’ancien attaquant de Tottenham et de Barcelone est rapidement revenu sur nos écrans.

Qui présente Match of the Day 2 ce week-end ?

Marc Chapman s’apprête à présenter Match du jour 2 Cette fin de semaine.

Chapman est associé à la BBC depuis un certain temps, ayant d’abord présenté sur BBC Radio 5 Live avant de devenir présentateur suppléant sur Match of the Day 2 en 2009. Chapman a le plus souvent été le présentateur principal de l’émission du dimanche soir. mais a également remplacé Lineker si l’ancien international anglais a des engagements professionnels ailleurs. Chapman partage également ses fonctions avec la BBC en présentant la couverture en direct de la Coupe Carabao de Sky Sports.

Experts

Match du jour a un casting stellaire (Crédit image : Getty Images)

Quels experts devraient figurer dans le match du jour ce week-end ?

Alain Shearer et Michée Richards sont configurés pour figurer sur Match du jour Cette fin de semaine. Danny Murphy et Shay étant donné sera sur Match du jour 2.

Meilleur buteur de tous les temps en Premier League, Alan Shearer est apprécié des fans de football anglais, en particulier ceux de Newcastle ou de Blackburn. L’ancien attaquant est connu pour son sens de l’humour sec et ses analyses tranchantes, en particulier sur les boxeurs comme lui. Shearer est un incontournable des grands tournois pour le Beeb depuis sa retraite à la fin des années 2000 et s’est même essayé à la cabine de commentaires.

L’ancien défenseur de Manchester City, Richards, est devenu l’un des visages – et des voix – les plus reconnus de la presse télévisée au cours des deux dernières années. Plus connu pour son travail en tant qu’expert sur Sky Sports et son rapport improbable avec Roy Keane, Richards travaille également pour CBS sur leur couverture de la Ligue des champions, mais est également apparu par intermittence en tant qu’expert sur Match du jour au cours des deux dernières années.

L’ancien milieu de terrain anglais Murphy fêtera ses 10 ans dans l’émission ce mois-ci après sa première apparition en août 2013 après avoir raccroché ses bottes après une carrière de joueur réussie en Premier League. Murphy est plus ancré dans ses pensées et apparaît régulièrement en tant que co-commentateur des matchs en direct de la FA Cup de la BBC alors qu’il se dirige vers une dixième saison de l’émission.

Gardien de but légendaire qui a participé à la Coupe du monde avec la République d’Irlande en 2002, Given est le plus apprécié des fans de Newcastle United pour être l’un des joueurs les plus remarquables du club de l’ère de la Premier League. Il a également représenté Manchester City et Aston Villa dans une solide carrière.

Regardez le match du jour ce week-end

Utilisez un VPN pour regarder le match du jour depuis l’extérieur de votre pays

Si vous êtes à l’extérieur du pays un samedi soir (allez-y !), alors vos services à la demande nationaux ne fonctionneront pas – le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !). Vous ne pourrez pas le regarder, ce qui n’est pas idéal si vous avez payé un abonnement et que vous souhaitez toujours suivre l’action sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Mais l’aide est à portée de main. Pour contourner cela, tout ce que vous avez à faire est d’obtenir un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux T&C de votre diffuseur. Un VPN crée une connexion privée entre votre appareil et Internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous vous trouvez et ne bloquera pas automatiquement le service pour lequel vous avez payé. Toutes les informations entre les deux sont entièrement cryptées – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix, notamment :