WASHINGTON DC organisera un spectaculaire feu d’artifice pour célébrer le Jour de l’Indépendance le 4 juillet.

Les feux d’artifice seront affichés au National Mall mais peuvent être vus depuis la Virginie du Nord.

Il y aura un feu d’artifice au National Mall à Washington DC le 4 juillet Crédit : AFP

À quelle heure est le feu d’artifice du National Mall du 4 juillet ?

Le spectacle pyrotechnique du National Mall du 4 juillet aura lieu à 21 h 09 HE, si le temps le permet.

Le spectacle devrait durer 17 minutes.

Le service du Parc National accueillera l’événement et conseillera à tous les invités d’arriver le plus tôt possible pour garantir une vue sur le spectacle.

De plus, les zones d’observation du National Mall près du Washington Monument et du Reflecting Pool ne seront accessibles que par des points d’accès sécurisés.

Le feu d’artifice aura lieu à 21 h 09 HE, si le temps le permet Crédit : Getty

Afin d’appliquer les directives en matière de pandémie de coronavirus, toute personne qui n’est pas complètement vaccinée contre le COVID-19 sera invitée à porter un masque.

Si vous êtes vacciné, vous serez autorisé à sauter un masque.

Tout le monde devrait porter un masque dans les transports publics en vertu des réglementations fédérales et DC.

Y aura-t-il un streaming en ligne de feux d’artifice ?

Le réseau PBS diffusera son spécial du 4 juillet intitulé A Capitol Fourth à 20 h HE.

Ils auront un concert en l’honneur de la journée et afficheront le feu d’artifice en soirée.

Les personnes intéressées à se connecter sont invitées à vérifier leurs listes locales pour la chaîne.

Le National Mall diffusera également en direct le feu d’artifice à l’heure de début du spectacle.

Les feux d’artifice seront diffusés en direct en ligne et à la télévision Crédit : Getty

Qu’est-ce que le jour de l’indépendance?

Le jour de l’indépendance, le 4 juillet, est la fête nationale des États-Unis d’Amérique.

La déclaration d’indépendance, qui a été signée en 1776, a marqué l’anniversaire officiel de l’indépendance des États-Unis vis-à-vis de la Grande-Bretagne.

C’est un jour férié fédéral dans les 50 États et autres territoires américains le 4 juillet.

Les écoles publiques, les banques et les bibliothèques sont fermées, ainsi que la plupart des bureaux fédéraux et étatiques.

De plus, il n’y a pas de livraison de courrier le jour de l’indépendance.