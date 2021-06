À quelle heure est le discours du Premier ministre le lundi 14 juin ?

BORIS Johnson tiendra une conférence de presse ce soir alors que la levée du verrouillage du 21 juin devrait être retardée d’un mois.

Les craintes concernant l’augmentation des cas de la variante indienne de Covid signifient que le «Jour de la liberté» sera repoussé.

Boris avait promis que le pays déverrouillerait davantage le 21 juin Crédit : AP

A quelle heure est l’annonce de Boris Johnson aujourd’hui ?

Le Premier ministre s’adressera ce soir à la nation lors d’un point de presse à Downing Street.

Que doit dire Boris Johnson dans son discours ?

Boris Johnson est sur le point de reporter le verrouillage en levant le « jour de la liberté » au 19 juillet après que les cas de la souche indienne mutante aient explosé de 240% en seulement une semaine, selon les rapports.

Dans le cadre des plans élaborés qui seront annoncés lundi, un examen de deux semaines sera inclus, ce qui signifie que les restrictions de Covid pourraient être supprimées le 5 juillet si les hospitalisations restent en baisse.

Le retard sera utilisé pour déterminer si le déploiement du vaccin signifie vraiment que l’augmentation du nombre de cas ne déclenche pas une augmentation des hospitalisations – et cela permettra à des millions de personnes supplémentaires d’être doublement piquées.

Dans le cadre des changements qui devraient être annoncés, les règles de distanciation sociale et la règle des six devraient rester en place.

Les pubs et les restaurants ne pourront pas ouvrir à pleine capacité, le nombre de clients autorisés étant limité par les règles de distanciation sociale, et le service à table restant.

Cela signifiera que seules six personnes pourront manger ensemble à l’intérieur, avec des rassemblements jusqu’à 30 personnes autorisés à l’extérieur.

La limite du nombre autorisé dans les arènes, les cinémas, les événements sportifs et les théâtres resterait également.

Les règles sur les masques faciaux devraient rester telles quelles, ce qui signifie qu’elles seront toujours nécessaires dans les transports publics et les lieux publics à l’intérieur.

Les boîtes de nuit, qui sont toutes actuellement fermées, devraient également rester complètement fermées – bien qu’elles aient prévu de rouvrir le 21 juin.

Un retour au travail serait repoussé, les travailleurs devant travailler à domicile pendant encore un mois.

Des sources gouvernementales de haut niveau ont déclaré qu’un plafond sur le nombre de personnes lors des mariages resterait probablement – ​​après que des responsables du département de la santé de Matt Hancock ont ​​averti qu’ils pourraient devenir des événements « super-diffuseurs ».

Un examen de deux semaines sera inclus – ce qui signifie que les restrictions Covid pourraient être supprimées le 5 juillet si les hospitalisations restent en baisse.

Comment puis-je regarder le discours de Boris ?

La conférence sera diffusée à 17h

