À quelle heure est le discours de la reine aujourd’hui et que dira-t-elle?

La reine Elizabeth II présidera une fois de plus l’ouverture officielle du Parlement mardi avec un discours exposant les priorités législatives du gouvernement pour l’année à venir.

Sa Majesté prononcera un discours de 10 minutes à la Chambre des Lords, avec une grande partie de la pompe et de la cérémonie coutumières de l’occasion dépouillée par mesure de précaution contre Covid-19, dans laquelle elle décrira 30 lois que les ministres espèrent passer au cours de la prochaine mois.

Comme d’habitude, le 67e discours de la reine a été préparé pour elle par le n ° 10 et devrait détailler les plans de Boris Johnson pour «reconstruire en mieux» à partir de la pandémie de coronavirus et «niveler» les opportunités à travers le pays.

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’occasion.

À quelle heure la reine parlera-t-elle?

La cérémonie d’aujourd’hui aura lieu à Westminster entre 11 h 00 et 12 h 30, et Sa Majesté devrait commencer son discours vers 11 h 30.

Vous pouvez suivre les événements de ce matin au fur et à mesure qu’ils se produisent via L’indépendantLiveblog de la politique britannique.

Que dira-t-elle?

Le discours de la reine présentera les plans du gouvernement pour se remettre des dommages causés à l’économie par une année de verrouillages, en se concentrant sur les emplois, la reprise, l’avenir du NHS et les engagements climatiques de la Grande-Bretagne.

Il est prévu d’introduire des réformes de la protection sociale tant attendues, probablement dans le cadre d’un projet de loi de réforme plus large du NHS visant à mieux intégrer les services locaux dans le système national qui rétablira le pouvoir de décision des ministres.

Il est également susceptible de confirmer la continuation d’un certain nombre de projets de loi reportés de la dernière année parlementaire, y compris le très controversé projet de loi sur la police, la criminalité, la peine et les tribunaux, qui a été mis de côté à la suite d’une série de manifestations «Kill The Bill» à Bristol et d’autres régions du Royaume-Uni ce printemps, se sont opposées à son habilitation de la police en Angleterre et au Pays de Galles à mettre fin aux manifestations et aux manifestations.

Le projet de loi sur les forces armées et le projet de loi sur l’environnement devraient également revenir (avec un œil sur le sommet Cop26 qui aura lieu à Glasgow en novembre), tandis que le gouvernement a également déjà confirmé qu’il introduirait une législation pour améliorer le régime de réglementation de la sécurité des bâtiments et réformer l’asile. système et abroger la loi sur les parlements à durée déterminée.

Cette dernière a été introduite sous le gouvernement de coalition David Cameron-Nick Clegg en 2011 et sa suppression rétablirait le pouvoir des premiers ministres de déclencher des élections générales anticipées lorsqu’ils estiment qu’il est à leur avantage de le faire.

Nous pourrions également entendre parler d’un nouveau projet de loi sur la sécurité nationale, de nouvelles mesures pour résoudre les problèmes hérités de l’Irlande du Nord, les droits des locataires, le bien-être des animaux et la fraude électorale, le projet de loi sur l’intégrité des élections qui a été traîné sur une note clairement trumpienne.

Notre correspondant politique Ashley Cowburn propose sa propre analyse sur ce à quoi nous pouvons nous attendre ici.

Que disent les ministres?

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que le discours de la reine serait «bourré» de mesures visant à «niveler» le pays, déployant à nouveau la nouvelle phrase préférée de Downing Street.

S’adressant à Sky News mardi, M. Hancock a déclaré que le gouvernement restait attaché à la réforme à long terme de la protection sociale des adultes en Angleterre mais a refusé de dire quand il publierait des propositions.

«C’est un domaine extrêmement important. Nous nous engageons à proposer des réformes sur la protection sociale – nous nous y engageons dans notre manifeste », a-t-il déclaré.

«Nous présenterons un plan à long terme de réforme de la protection sociale. À mesure que nous sortons de Covid, nous pouvons donc revenir à la réalisation des engagements manifestes que nous avons pris.

«Nous avons vu l’importance de la protection sociale à travers cette crise. Cela a renforcé le besoin de réforme, le besoin d’intégration avec le NHS. »

Mais en parlant sur BBC Radio 4 Aujourd’hui programme, la secrétaire aux Affaires étrangères de l’ombre, Lisa Nandy, a accusé le cabinet de M. Johnson d’inaction sur son programme de «nivellement», affirmant qu’il décrivait les mêmes plans «depuis 11 ans» et produisait «très peu d’action».

Commentant l’intention du gouvernement d’annoncer une «révolution» des compétences, qui permettra aux gens de se recycler après la pandémie, elle a déclaré: «C’est formidable d’entendre qu’ils veulent que les gens puissent se recycler, mais où sont les emplois dont les gens ont besoin, les emplois de bonne qualité, pas seulement les emplois, mais les emplois de bonne qualité qui permettent aux gens de gagner de l’argent décent pour s’occuper de leur famille et de pouvoir dépenser dans leurs communautés locales et dans leurs grandes rues qui soutiennent tout ce qui nous nous soucions vraiment?

«C’est ce que nous avons besoin d’entendre le gouvernement aujourd’hui. J’espère qu’ils présenteront un plan. Jusqu’à présent, nous avons eu très, très peu de détails sur la question de savoir s’ils avaient un plan ou non. »