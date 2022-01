A quelle heure est le discours de Jerome Powell aujourd’hui, mercredi 26 janvier ?

Avez-vous une histoire pour l’équipe The US Sun ?

Powell est originaire de Washington, DC et a obtenu son baccalauréat en politique de l’Université de Princeton en 1975.

La Réserve fédérale devrait également aborder son bilan de plusieurs billions de dollars et la manière dont elle tentera de le réduire au cours de la nouvelle année.

Le président Jerome Powell est sur le point de faire face à la hausse potentielle des taux d’intérêt et à d’autres mesures de resserrement de la politique de la Réserve fédérale.

Le rôle du président est de faire pression pour un emploi maximum, des taux d’intérêt à long terme modérés et des prix stables.

Chaque mandat est de quatre ans et peut être reconduit par le président en exercice à la fin de la période.

Le président de la Réserve fédérale est choisi parmi l’un des sept conseils d’administration par le président et est ensuite envoyé pour être approuvé par le Sénat.

Powell a d’abord été nommé président par l’ancien président Donald Trump, et reconduit en 2021 par Biden.

Le discours et la conférence de presse sont disponibles en streaming, directement sur le site Web de la Réserve fédérale.

Le discours de Jerome Powell mercredi devrait commencer vers 14 h 30 HE, après que la Réserve fédérale a publié une déclaration concernant ses plans pour l’exercice à venir.

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.