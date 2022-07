À quelle heure est le dernier vote à la direction des conservateurs aujourd’hui ?

Le prochain tour de scrutin dans la course à la direction du Parti conservateur aura lieu jeudi, la course pour succéder à Boris Johnson au poste de Premier ministre se réchauffant bien.

L’ancien chancelier Rishi Sunak semble être clairement le favori, obtenant 88 voix au premier tour et obtenant le soutien de Jeremy Hunt après avoir abandonné la course mercredi, rejoignant des personnalités comme Sir Gavin Williamson, Oliver Dowden, Dominic Raab, Grant Shapps et Steve Barclay pour soutenir le candidat.

Cependant, M. Sunak a enduré une période torride sur BBC Radio 4 Aujourd’hui programme jeudi matin alors que le présentateur Justin Webb le pressait sur sa richesse et si cela le disqualifiait de pouvoir comprendre les préoccupations très réelles des familles à faible revenu confrontées à des choix difficiles en raison de la crise du coût de la vie.

Il était également réticent à être attiré précisément lorsqu’il a perdu confiance dans le poste de Premier ministre de M. Johnson, l’ayant servi pendant deux ans et demi avant sa démission dramatique le 5 juillet au milieu d’accusations selon lesquelles il aurait d’abord créé un projet de site Web de campagne au plus fort de la Scandale du Partygate en janvier, probablement en prévision de la disparition du Premier ministre.

La ministre adjointe du Commerce, Penny Mordaunt, semble être la deuxième favorite, après avoir obtenu 67 voix mercredi, devant la ministre des Affaires étrangères Liz Truss, Kemi Badenoch, Tom Tugendhat et la procureure générale Suella Braverman.

Mais Mme Mordaunt s’est également retrouvée assiégée ce matin, l’ancien ministre du Brexit, Lord Frost, ayant déclaré à TalkTV qu’il avait de “graves réserves” sur sa candidature après avoir travaillé avec elle.

« Je suis assez surpris de sa place dans cette course à la chefferie. Elle était mon adjointe – théoriquement, plus que réellement – lors des pourparlers sur le Brexit l’année dernière.

“J’ai eu l’impression qu’elle ne maîtrisait pas les détails qui étaient nécessaires dans les négociations de l’année dernière. Elle ne transmettait pas toujours des messages durs à l’Union européenne lorsque cela était nécessaire.

« Elle n’était pas entièrement responsable, elle n’était pas toujours visible. Parfois, je ne savais même pas où elle était. C’est devenu un tel problème qu’au bout de six mois, j’ai dû demander au Premier ministre de la déplacer et de trouver quelqu’un d’autre pour me soutenir.

Avec le concours ressemblant de plus en plus au thriller sportif brutal de Netflix Jeu de calmarson deuxième tour de scrutin s’ouvre à 11h30 le jeudi matin et se termine à 13h30.

On peut alors s’attendre à voir les résultats publiés vers 15h.