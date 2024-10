À quelle heure est le débat vice-présidentiel américain ? Comment regarder JD Vance et Tim Walz s’affronter

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, et le sénateur de l’Ohio, JD Vance, devraient participer à leur premier et unique débat télévisé de la campagne électorale de 2024.

Walz est le candidat à la vice-présidence démocrate à la présidentielle et vice-présidente en exercice Kamala Harris ; Vance est le candidat républicain à la vice-présidence, aux côtés de l’ancien président Donald Trump.

Le débat devrait commencer mardi à 21 h HE/18 h HP. Vous pouvez regarder la diffusion en direct ici même sur CBCNews.ca.

CBS News animera le débat de 90 minutes depuis son centre de diffusion de New York, avec Nouvelles du soir CBS la présentatrice Norah O’Donnell et Affrontez la nation l’animatrice Margaret Brennan en tant que modératrice.

Fait amusant : le débat aura lieu dans le même studio qui abritait autrefois le programme pour enfants de longue date. Capitaine Kangourou et le talk-show Géraldo.

Il n’y aura pas de public en direct en studio lorsque les candidats se rencontreront, comme ce fut le cas lors des débats présidentiels de ce cycle électoral, mais leurs microphones ne seront pas automatiquement coupés pendant que l’un d’eux répond.

C’est un changement par rapport au débat Harris-Trump et au débat du 27 juin entre Trump et l’actuel président Joe Biden, qui s’est retiré de la course en juillet.

CBS News a déclaré dans un communiqué de presse que les modérateurs se réservent le droit d’éteindre le micro d’un candidat.

Contrairement au débat présidentiel d’ABC News du mois dernier entre Harris et Trump, les modérateurs ne vérifieront les faits ni l’un ni l’autre des candidats et laisseront plutôt la responsabilité à Vance et Walz de contester les déclarations de chacun.

CBS News a déclaré vendredi que les modérateurs « faciliteraient ces opportunités » pendant les périodes de réfutation.

Au cours du débat présidentiel sur ABC, les modérateurs du réseau ont souligné à quatre reprises des déclarations inexactes de Trump, notamment une affirmation infondée selon laquelle les migrants haïtiens mangeaient les animaux de compagnie des gens. Vance a également partagé cette affirmation.

Trump et ses partisans ont accusé les modérateurs d’ABC News, David Muir et Linsey Davis, de l’avoir traité injustement parce qu’ils n’avaient apporté aucune correction aux déclarations de Harris.

CBS News a organisé un tirage au sort virtuel le 26 septembre pour déterminer l’ordre dans lequel les candidats prononceront leurs remarques finales. Vance a gagné et a choisi de parler en second, lui donnant ainsi le dernier mot du débat.

Même si ce sera l’occasion pour les électeurs américains de mieux comprendre les positions de Walz et de Vance sur une série de questions, les débats vice-présidentiels ne sont pas aussi largement suivis que les affrontements présidentiels.

La confrontation de 2020 entre Harris et l’ancien vice-président Mike Pence a attiré le deuxième plus grand nombre de téléspectateurs pour un débat vice-présidentiel, selon le moniteur d’audience de télévision et de streaming. Nielsen.

Le débat vice-présidentiel le plus regardé de l’histoire a eu lieu en 2008 lorsque Biden, qui était alors candidat à la vice-présidence démocrate de Barack Obama, a débattu avec la gouverneure de l’Alaska, Sarah Palin, le choix vice-présidentiel du sénateur républicain John McCain dans sa candidature infructueuse à la présidence.

On ne sait pas encore s’il y aura un autre débat présidentiel avant que les électeurs ne se rendent aux urnes le 5 novembre.

La campagne de Harris a déclaré qu’elle avait accepté une confrontation le 23 octobre sur CNN.

Mais Trump a rejeté la possibilité d’un autre débat avec elle avant le jour du scrutin, arguant qu’il est « tout simplement trop tard » et que le vote par anticipation a déjà commencé.