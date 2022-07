À quelle heure est le débat à la direction des conservateurs ce soir ?

La course à la direction du Parti conservateur en est déjà à ses cinq derniers et devient de plus en plus houleuse, alors que les partisans de la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss sont accusés d’avoir informé la jeune ministre du Commerce Penny Mordaunt, actuellement en deuxième position.

Le favori pour remplacer Boris Johnson reste l’ancien chancelier Rishi Sunak, dont la démission la semaine dernière a marqué le début de la fin pour le Premier ministre touché par le scandale. Mme Mordaunt, Mme Truss, Kemi Badenoch et Tom Tugendhat constituent le reste du peloton après le deuxième tour de scrutin de jeudi.

Le chancelier Nadhim Zahawi, le procureur général Suella Braverman, les anciens secrétaires à la santé Sajid Javid et Jeremy Hunt et le secrétaire aux transports Grant Shapps ont tous abandonné après avoir échoué à réunir le soutien nécessaire.

Les candidats à la direction des conservateurs s’affronteront dans une série de débats télévisés au cours des cinq prochains jours (PENNSYLVANIE)

Le concours atteint maintenant son stade de débat télévisé, le quintette survivant s’affrontant trois fois en cinq jours pour débattre de ses positions politiques sur des domaines clés d’intérêt national tels que la crise du coût de la vie, la guerre en Ukraine et la récente résurgence de la coronavirus.

Le premier affrontement a lieu ce soir (vendredi 15 juillet) et sera diffusé sur Channel 4 à 19h30, d’une durée de 90 minutes et animé par le présentateur Krishnan Guru-Murthy.

Le second, le dimanche 17 juillet, sera diffusé sur ITV à 19h et durera une heure, avec plus de détails attendus du diffuseur prochainement.

La troisième et dernière session a lieu le soir du mardi 19 juillet à ce moment-là, d’autres candidats auront été éliminés après un nouveau tour de scrutin lundi.

Ce dernier épisode sera diffusé sur Sky News à 20h et médiatisé par Kay Burley.

“Nous sommes ravis que les cinq candidats aient accepté de participer au débat sur le leadership de Channel 4 et de répondre aux questions des électeurs du Royaume-Uni”, a déclaré Louisa Compton, responsable des informations et des affaires courantes de Channel 4, avant la confrontation de vendredi.

“Ce débat sera un visionnement essentiel pour ceux qui veulent en savoir plus sur notre prochain Premier ministre et ce qu’il représente.”

Michael Jermey, directeur des nouvelles et des affaires courantes d’ITV, a déclaré: «Les débats télévisés lors d’élections importantes aident les électeurs à s’engager dans la politique.

«ITV a été le théâtre de certains des plus grands débats politiques de la dernière décennie. Le débat de dimanche sera un événement important car le prochain Premier ministre du pays sera choisi. »

Pour John Ryley, patron de Sky News : « Il n’y a jamais eu de moment plus important pour revigorer la confiance des électeurs dans le bureau du Premier ministre.

«Ce débat télévisé en direct sur Sky News donne aux candidats une chance de renouer avec des millions de personnes en débattant des principaux problèmes auxquels la Grande-Bretagne est confrontée. C’est une occasion unique de réengager un électorat désabusé.

L’indépendant couvrira les trois débats en direct sur notre site, vous apportant toutes les dernières mises à jour de l’actualité.

Elles seront également diffusées au fur et à mesure sur les chaînes concernées et sur YouTube.