À quelle heure est l’annonce du budget de Rishi Sunak demain?

Alors que les Britanniques attendent avec impatience la fin possible du verrouillage du coronavirus, des millions de personnes attendent également avec impatience l’annonce du budget de printemps de la chancelière.

M. Sunak est à nouveau sous pression pour prolonger les programmes de congé et de soutien aux entreprises, qui ont été introduits lors du premier verrouillage en mars dernier.

Le gouvernement a annoncé lundi sa feuille de route pour sortir du lock-out, mais les entreprises ont encore des semaines et des mois avant de pouvoir même commencer à penser à ouvrir leurs portes et à accueillir à nouveau les clients.

M. Sunak peut également introduire un certain nombre de mesures pour soutenir l’économie et aider certaines industries à se remettre sur pied.

Selon les rapports, ces mesures peuvent inclure une réduction de la TVA et des droits sur l’alcool pour les restaurants et les pubs, l’extension du congé du droit de timbre pour les acheteurs de maison et éventuellement des bons pour les acheteurs de rue.