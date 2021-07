A quelle heure est l’annonce de Boris Johnson aujourd’hui ?

Boris Johnson doit tenir une conférence de presse lundi pour faire le point sur l’itinéraire anglais des restrictions de verrouillage des coronavirus.

Le Premier ministre tiendra un briefing à Downing Street et devrait confirmer que les dernières règles Covid restantes seront supprimées le 19 juillet.

Il a confirmé la semaine dernière que le gouvernement prévoyait d’abandonner les lois sur la distanciation sociale et le port de masques après le 19 juillet, malgré les prévisions de 50 000 cas quotidiens de coronavirus à cette date et les avertissements des scientifiques selon lesquels cette décision pourrait être « prématurée ».

À quelle heure est l’annonce de la levée du verrouillage de Boris Johnson?

Boris Johnson devrait s’exprimer aujourd’hui, lundi 12 juillet, à 17 heures depuis Downing Street.

Où puis-je regarder l’annonce de la levée du verrouillage de Boris Johnson ?

La conférence de presse sera diffusée en direct sur le site Web d’Independent, ainsi que sur BBC et Sky News.

Qu’est-ce que Boris Johnson s’apprête à annoncer ?

Le Premier ministre devrait annoncer « la dernière étape de notre feuille de route pour sortir du verrouillage ».

Cela inclura la réouverture des boîtes de nuit et la suppression des limites légales du nombre de groupes, permettant la tenue de grands événements comme les festivals et les mariages.

La règle d’un mètre devrait être supprimée et le port du masque dans les espaces intérieurs tels que les transports publics et les magasins ne sera pas appliqué par l’État, cependant, les ministres ont exhorté un certain degré de « responsabilité personnelle » lorsqu’il s’agit de prendre des décisions sur porter ou non un masque.

Parallèlement à l’annonce, M. Johnson devrait exhorter à la prudence.

Il ajoutera : « Alors que le déploiement phénoménal du vaccin a offert à chaque adulte une certaine protection contre le virus et que le lien crucial entre les cas, les hospitalisations et les décès est affaibli, la pandémie mondiale n’est pas encore terminée.

« Les cas augmenteront au fur et à mesure que nous déverrouillerons, alors que nous confirmons nos plans aujourd’hui, notre message sera clair. La prudence est absolument vitale et nous devons tous assumer nos responsabilités afin de ne pas annuler nos progrès, en nous assurant de pouvoir protéger notre NHS. »