KEEPING Up With The Kardashians termine sa diffusion télévisée historique le jeudi 10 juin 2021.

Mais il y aura aussi un spécial retrouvailles le jeudi 17 juin 2021.

4 Le dernier épisode est diffusé ce soir Crédit : Brian Bowen Smith/E!

À quelle heure est la finale de L’incroyable famille Kardashian ce soir ?

L’incroyable famille Kardashian’ La finale de la série est diffusée sur E! à 20 h HE.

Pour ceux qui n’ont pas de câble traditionnel, il existe un certain nombre de services en ligne qui diffuseront la finale.

E! est disponible via Hulu, Sling TV, FuboTV, YouTube TV, et AT&T TV.

L’émission spéciale réunion KUWTK sera diffusée sur Bravo.

4 Une dernière fois avec le clan Kardashian/Jenner Crédit : Kourtney Kardashian/Instagram

Que pouvons-nous attendre de la réunion spéciale finale de la série KUWTK?

L’émission spéciale réunion KUWTK sera diffusée sur Bravo le jeudi 17 juin 2021.

Andy Cohen accueillera la spéciale.

« Pour la toute première fois, je fais griller le Kardashian-Jenners« , a-t-il déclaré dans l’émission spéciale retrouvailles.

Lors des retrouvailles, Kris Jenner révèle pourquoi la série touchait à sa fin après 20 saisons.

« Nous nous sentons tous un peu dépassés », a déclaré Kris. « Nous le faisons depuis si longtemps. »

4 « Dépassé » Crédit : E!

Khloe Kardashian a également une chance sur la sellette, quand Cohen la fait griller Tristan Thompson manières de tricherie.

Mais il reste à voir s’ils seront complètement « en marche à nouveau » après avoir été « à nouveau éteints » pendant si longtemps.

Et tandis que Kim Kardashian dit qu’elle doit des excuses à quelqu’un, elle ne précise pas qui est ce « quelqu’un » (du moins pas dans la bande-annonce).

Kourtney Kardashian, pendant ce temps, a eu la révélation la plus choquante de toutes.

4 Kim Kardashian était triste de terminer le show Crédit : 3

Elle a dit que sa relation avec Scott Disick cela aurait pu se passer différemment si la caméra n’avait pas été sur eux pendant si longtemps.

Cependant, Kourtney Kardashian a également déclaré que le problème de toxicomanie de Disick était le « casseur ultime ».

Et Disick a accepté, disant qu’il était « assez irresponsable ».