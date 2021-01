DANCING On Ice reviendra pour ce qui devrait être un autre épisode dramatique.

Et 12 nouvelles célébrités participent à la compétition de patinage.

À quelle heure est la dance sur glace ce soir?

Le premier épisode sera diffusé ce soir, dimanche 17 janvier, à 18 h.

Le spectacle durera deux heures et se terminera à 20 heures.

La semaine 2 de la compétition de cette année, les célébrités patineront pour éviter les deux derniers.

La semaine dernière, Lady Leshurr a été élue parmi les deux dernières, et la célébrité la moins bien classée de cette semaine participera au patinage avec elle.

Une célébrité part ce soir!

Comment puis-je regarder Dancing On Ice?

Dancing on Ice démarre ce soir sur ITV avec un total de 10 épisodes attendus pour diffuser cette série.

Il est présenté par Phillip Schofield et Holly Willoughby.

Qui est dans le Skate-off?

Après que chaque couple ait joué, la paire au pied de la table affrontera la dernière paire de la semaine dernière dans le Skate Off alors qu’ils cherchent à éviter la première élimination.

Ce soir verra l’olympien Colin Jackson et sa partenaire Klabera Komin, la personnalité de la télévision Billie Shepherd et Mark Hanretty.

L’acteur et comédien Rufus Hound et Robin Johnstone, le DJ de Capital Radio Sonny Jay et Angela Egan, le musicien et présentateur Myleene Klass et Lukasz Różycki ainsi que l’actrice Faye Brookes et Hamish Gaman font également leurs débuts.

Qui a obtenu le Golden Ticket lors de la première semaine?

L’acteur et comédien Rufus a obtenu le tout premier « Golden Ticket », ce qui signifie qu’il est directement à la Semaine de la musique.