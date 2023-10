À quelle heure est la course de F1 aujourd’hui ? Programme TV, chaîne, diffusion en direct pour regarder le Grand Prix du Qatar 2023

Max Verstappen tentera de couronner une autre année incroyable en remportant son troisième titre consécutif de Championnat du monde des pilotes alors que la Formule 1 revient pour le Grand Prix du Qatar 2023.

Avec des points supplémentaires offerts ce week-end alors que la quatrième course sprint de la saison a également lieu, le Néerlandais saura que le destin reste entre ses mains alors qu’il cherche à ajouter à la victoire du titre des constructeurs de Red Bull.

Même s’il le voudra, il sera difficile pour Verstappen de remporter à la fois le Sprint et le Grand Prix ce week-end alors que le reste de la grille continue de réduire légèrement l’écart sur l’équipe autrichienne.

McLaren a démontré ses capacités croissantes avec une P2 et une P3 pour Lando Norris et Oscar Piastri à Suzuka la dernière fois, tandis que Ferrari reste la seule équipe à avoir remporté une course cette saison autre que Red Bull grâce à la récente victoire de Carlos Sainz à Singapour.

Son coéquipier Charles Leclerc aura désespérément besoin de retrouver une certaine forme ici, tout comme Sergio Perez qui a été éclipsé toute la saison par son coéquipier.

Lewis Hamilton et George Russell continuent également de paraître menaçants alors qu’ils tentent de remporter la deuxième place du constructeur allemand au classement par équipe en 2023.

Pour l’heure de départ de la course ce week-end et toutes les chaînes de télévision et informations en streaming dont vous aurez besoin, The Sporting News a ce qu’il vous faut.

Heure de début du Grand Prix du Qatar F1 2023

Le Grand Prix du Qatar 2023 devrait débuter à 20 heures, heure locale, le dimanche 8 octobre.

Voici comment cette heure se traduit dans différents fuseaux horaires à travers le monde :

Date Heure de début Etats-Unis Dimanche 8 octobre 13 h HE Canada Dimanche 8 octobre 13 h HE ROYAUME-UNI Dimanche 8 octobre 18h00 BST Australie lundi 9 octobre 4h00 AEST Inde Dimanche 8 octobre 22h30 IST Hong Kong lundi 9 octobre 1h00 HKT Malaisie lundi 9 octobre 1h00 MYT Singapour lundi 9 octobre 1h00 SGT Nouvelle-Zélande lundi 9 octobre 6h00 NZST

Diffusion en direct du Grand Prix du Qatar F1 2023, chaîne de télévision

L’action de cette saison sera diffusée ou télévisée par les médias suivants à travers le monde :

chaîne TV Streaming Australie Renard Sports Foxtel/Telstra, Kayo Sports Canada TSN (anglais) ; RDS (français) TSN Direct Hong Kong être au sport beIN SPORTS Connectez-vous Inde — F1 TV Pro Malaisie être au sport Astro Super Sport Nouvelle-Zélande Ciel Nouvelle-Zélande SkyGo Singapour être au sport beIN SPORTS Connectez-vous ROYAUME-UNI Sports aériens Ciel aller Etats-Unis ESPN, ESPN déporte (espagnol) FuboHulu +, Sling TV

Calendrier Formule 1 2023

Le calendrier 2023 de la Formule 1 comprend 23 courses. La saison a débuté le 5 mars à Bahreïn et se terminera à Abu Dhabi le 26 novembre.

Voici le calendrier complet des courses de F1 pour 2023 :