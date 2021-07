A quelle heure est la conférence de presse de Boris Johnson aujourd’hui ?

Boris Johnson dirigera une conférence de presse Covid à distance depuis Checkers à 17 heures aujourd’hui.

Le Premier ministre apparaîtra via un lien vidéo depuis sa résidence de campagne officielle où il est en auto-isolement après être entré en contact avec le secrétaire à la Santé Sajid Javid, qui a été testé positif pour le coronavirus.

Le conseiller scientifique en chef du Royaume-Uni, Sir Patrick Vallance, et le médecin-chef adjoint de l’Angleterre, le professeur Jonathan Van-Tam, contribueront également depuis Downing Street.

On ne sait pas encore de quoi M. Johnson discutera lors de la conférence de presse.

Le briefing plus tard cet après-midi intervient alors que l’Angleterre est officiellement entrée dans le soi-disant «Jour de la liberté», car la plupart des restrictions de Covid en Angleterre ont maintenant été supprimées.

Les règles de distanciation sociale ont pris fin lundi matin et les masques faciaux ne sont plus obligatoires dans les magasins ou dans les transports en commun.

Les boîtes de nuit, les théâtres et les restaurants peuvent rouvrir complètement et les pubs ne sont plus limités au service à table uniquement.

Cependant, l’ambiance de la réouverture de l’Angleterre est loin d’être festive car les cas de Covid continuent de monter en flèche et certains scientifiques et médecins ont critiqué la stratégie «criminelle» du gouvernement.

Le Premier ministre devrait également être confronté à des questions sur le revirement d’hier sur sa décision de s’auto-isoler, ce qui a provoqué une violente réaction politique.

M. Johnson et le chancelier Rishi Sunak ont ​​tous deux été « signalés » par NHS Test and Trace après être entrés en contact avec M. Javid, qui a ensuite été testé positif pour le virus.

Cependant, ils ont essayé de contourner l’exigence de quarantaine en disant qu’ils rejoindraient un programme de tests quotidiens sur le lieu de travail testé par le Cabinet Office et le n ° 10.

Mais le retour de flamme a été féroce de la part des opposants politiques et du grand public qui ont inondé les sites de médias sociaux de mèmes attaquant le gouvernement.

M. Johnson est également susceptible d’être interrogé sur les centaines de milliers de personnes également isolées.

Les industries se sont plaintes d’une pénurie de personnel en raison d’être « pingé » par l’application NHS Test and Trace.

Le patron de PureGym, Humphrey Cobbold, a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 qu’un membre sur quatre de son personnel avait été informé de rester à la maison tandis que Nick Mackenzie, directeur général de la chaîne hôtelière Greene King, a déclaré au programme que 33 des pubs gérés par son entreprise avaient été fermés la semaine dernière. en raison du manque de personnel.

Richard Walker, directeur général de la chaîne de supermarchés Iceland, a déclaré : « Nous avons une augmentation de 50 % semaine après semaine en termes de personnes en congé et c’est une augmentation de 400 % par rapport à la mi-juin.