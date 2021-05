CORONATION Street est un incontournable de la télé du soir depuis 60 ans.

Le feuilleton ITV a une énorme armée de fans fidèles qui aiment regarder l’action sur les pavés.

Coronation Street est aimé par les fans à travers le Royaume-Uni

À quelle heure est Coronation Street ce soir?

Coronation Street est diffusé tous les lundis, mercredis et vendredis.

Vous pouvez l’attraper sur ITV1, ITV + 1 et le Hub ITV.

Les lundis et mercredis, le spectacle a lieu à 19h30 puis à nouveau à 20h30.

Le vendredi, il y a un épisode d’une heure à partir de 19h30.

L'émission est à la télévision depuis plus de 60 ans

De quoi parle Coronation Street?

Corrie est sur ITV depuis le 9 décembre 1960.

Le programme se concentre généralement sur les résidents de Coronation Street – une rue pavée en terrasse à Weatherfield, une ville fictive basée dans le centre-ville de Salford.

Le savon se concentre sur la vie quotidienne des résidents et les difficultés causées par leur vie personnelle et professionnelle.

Corrie a vu de nombreuses stars de la liste A orner les pavés de Corrie, dont Sir Ian McKellen

Où est filmé Coronation Street?

L’ensemble Coronation Street est situé à MediaCity à Manchester.

MediaCity est situé sur les rives du Manchester Ship Canal à Salford et Trafford.

L’ensemble comprend tous les monuments emblématiques de Corrie tels que The Rovers Return, Roy’s Rolls et The Bistro.

Vous y trouverez également l’extérieur des maisons du personnage dans la rue





Quelqu’un de célèbre a-t-il été sur Coronation Street?

Coronation Street a accueilli certains des plus grands acteurs britanniques. Cependant, en plus de sa propre distribution, le feuilleton ITV a également présenté un certain nombre de visages célèbres au fil des ans.

De Derek Jacobi à Joanna Lumley, une foule de stars de la liste A sont apparues sur les pavés au cours des 60 dernières décennies.

Nigel Havers et Sir Ian McKellen ont également joué des rôles dans la série.