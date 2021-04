Les FANS se préparent pour le deuxième épisode de la dernière émission de jeux de devinettes de la BBC I Can See Your Voice.

Le programme a été cité comme la réponse de la BBC à The Masked Singer d’ITV et voici comment regarder l’action se dérouler.

@ seeyourvoicebbc / Twitter

La série BBC a commencé le week-end dernier[/caption]

À quelle heure est-ce que je peux voir votre voix à la télévision?

Je peux voir votre voix a commencé le samedi 10 avril à 19h20 sur BBC One.

L’épisode deux du jeu de devinettes rencontre l’hybride du concours de chant sera diffusé 15 minutes plus tard que la semaine dernière, à 19h35 aujourd’hui (samedi 17 avril).

Cela est dû à la couverture en direct de la demi-finale de la FA Cup de Manchester City avec Chelsea à Wembley.

BBC

Paddy McGuiness accueille le spectacle aux côtés des juges célèbres[/caption]

Comment puis-je le regarder?

L’émission sera toujours diffusée sur BBC One, le plus souvent à 19h20, elle n’a été modifiée que ce week-end en raison de l’événement sportif en direct précédent.

L’émission est disponible à la demande via BBC Iplayer si vous manquez l’un des épisodes au fur et à mesure de leur diffusion, la série devant durer huit épisodes.

Que se passe-t-il dans Je peux voir votre voix?

Inspiré par l’émission originale sud-coréenne, I Can See Your Voice voit les membres du public s’affronter par équipes de deux dans le but de repérer la différence entre les bons et les mauvais chanteurs mystères – bien qu’ils ne puissent pas réellement les entendre.

Lentement, un par un, le nombre de chanteurs sera réduit jusqu’à ce que nous sachions si le chanteur final peut réellement tenir un morceau quand ils ont un duo avec la célébrité musicale invitée.

L’élément compétitif signifie que si les deux joueurs, qui sont aidés par les juges célèbres, parviennent à exposer le talentueux chanteur – ils remportent le prix en argent.

Cependant, si un mauvais chanteur échappe à la détection, il finit par voler l’argent pour lui-même.

Les règles du spectacle dictent que seuls les mauvais chanteurs peuvent mentir sur leur talent musical, les bons chanteurs sont obligés de rester honnêtes.

Chaque épisode comprend quatre tours, le tour d’ouverture s’appelle First Impressions où nous rencontrons les six chanteurs mystères pour la première fois.

L’équipe de deux devra alors essayer de déchiffrer qui est bon juste à partir de son nom, de son apparence et de quelques indices donnés via des plans d’eux à l’extérieur du studio.

Le deuxième tour est appelé Lip Sync, où les candidats restants montent sur scène pour mimer une chanson. Les bons chanteurs se synchroniseront sur leurs propres voix tandis que les mauvais le feront à quelqu’un d’autre.

Le troisième tour donne à l’équipe de deux une chance d’en savoir plus sur deux chanteurs de leur choix, tandis que le tour final – surnommé «Interrogation», voit les devineurs n’ont que 30 secondes pour interroger les deux derniers chanteurs et auront une liste de 15 questions qu’ils peuvent leur poser dans le délai imparti.

BBC

Jimmy Carr est l’un des principaux juges de l’émission[/caption]

Qui sont les juges sur I Can See Your Voice?

Le spectacle compte trois juges réguliers, ainsi qu’un nouveau juge invité de célébrités chaque semaine.

Le trio qui compose le jury régulier est le comédien Jimmy Carr, la présentatrice de télévision Alison Hammond et l’actrice Amanda Holden.

Jimmy Carr a parlé de savourer la chance de montrer aux téléspectateurs sa polyvalence, en disant: «C’est un côté légèrement différent de moi à ce sujet, c’est une émission très amicale, et nous nous sommes tous entendus dès le départ.





«C’est assez joyeux, je me lève et danse pendant ça, c’est un peu comme me rencontrer à un mariage.

Interrogée sur Je peux voir votre voix, Amanda Holden a déclaré: «Cela va en quelque sorte à l’encontre de tout ce que nous avons appris en tant que société.

C’est-à-dire: «Essayez de ne rien juger par son apparence». Mais c’est exactement ce que nous faisons, car c’est tout ce que nous avons.

Pendant ce temps, Alison Hammond a concédé que même elle avait des doutes sur I Can See Your Voice quand elle a eu l’idée pour la première fois, elle a dit: «Vous la regardez et même moi, je me suis dit, comment cela va-t-il fonctionner? Et puis, pour une raison quelconque, cela a fonctionné comme un puzzle.