L’ANCIEN président Donald Trump sera à Dallas pour prendre la parole lors de la conférence CPAC le 12 juillet 2021.

Les dirigeants ont qualifié CPAC de rassemblement de conservateurs le plus important et le plus influent au monde.

À quelle heure Donald Trump parle-t-il à CPAC 2021?

Trump devrait s’adresser à la foule à 15 h 35 CT le 12 juillet.

Les participants à la Conférence d’action politique conservatrice (CPAC) à Dallas auraient reçu des cartes décrivant un plan en sept points visant à faire réintégrer l’ancien président.

Une image de la carte, avec le plan imprimé dessus, a été publiée sur Twitter par un journaliste de Forbes André Solender.

Les cartes semblaient avoir été fabriquées par un groupe appelé Patriots Soar, qui n’aurait apparemment aucun lien avec les organisateurs de la conférence.

Le plan bizarre consiste à donner la botte à la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et éventuellement à installer Donald Trump à sa place.

Une fois qu’il aurait assumé le rôle de président, Trump appellerait alors à un vote pour destituer, inculper et retirer les « imposteurs » du président Joe Biden et de la vice-présidente Kamala Harris.

Le président de la Chambre étant le troisième dans la lignée de la succession présidentielle, le plan a ensuite vu l’ancien président reprendre sa « place qui lui revient ».

La théorie selon laquelle Trump sera bientôt réintégré en tant que président a été colportée par un certain nombre de personnalités éminentes, telles que la représentante de QAnon, Marjorie Taylor Greene.

Donald Trump est-il candidat à la présidence en 2024 ?

L’ancien dirigeant américain a admis qu’il manquait « d’aider les gens » depuis son départ de la Maison Blanche, disant à Sean Hannity qu’il était plus populaire maintenant qu’il ne l’était avant les élections de 2020.

En parlant à Sean Hannity, Trump a déclaré à propos d’une course potentielle en 2024: « Je l’examine très sérieusement, au-delà du sérieux.

« D’un point de vue juridique, je n’ai pas encore vraiment envie d’en parler. »

Quand Hannity a demandé à Trump ce qui lui manquait le plus pendant son mandat, il a dit que c’était l’occasion d' »aider les gens ».

« C’est ce qui me manque le plus (…) aider les gens, parce que je peux aider directement les gens », a déclaré Trump.

« C’est pourquoi je l’ai fait. Cela a été très traumatisant … J’ai eu une vie formidable, une excellente compagnie, de bonnes affaires, aucun problème – et maintenant tout ce que je fais, c’est que les gens vous poursuivent … c’est vicieux, c’est horrible.

« Mais vous savez quoi? J’aime le faire parce que j’aide les gens – et je les ai aidés plus que n’importe quel président », a-t-il ajouté, avant de dresser une liste de ses réalisations.

L’ancien président n’a ni confirmé ni nié s’il prévoyait réellement d’essayer à nouveau le poste le plus élevé.

Mais il a dit à Hannity que si les républicains voulaient gagner les élections, ils devraient participer à son programme Make America Great Again.