Les funérailles du PRINCE Philip auront lieu le samedi 17 avril, mais le public a été prié de rester à l’écart en raison de la pandémie de coronavirus.

L’événement émouvant sera cependant largement couvert dans les médias et The Sun a tous les détails sur ce qui se passe et quand.

* Lisez notre blog en direct pour les toutes dernières nouvelles sur La mort du prince Philip…

Le Royaume-Uni et la famille royale sont en deuil après la mort du prince Philip Crédit: PA

Quel est le calendrier des funérailles du prince Philip?

La famille royale est actuellement en deuil de la mort du prince Philp décédé à l’âge de 99 ans.

Le duc d’Édimbourg obtiendra son dernier souhait d’un petit enterrement «sans chichi», grâce aux restrictions actuelles de Covid.

Les funérailles auront lieu à la chapelle St George, à Windsor.

En tant qu’époux de la reine, le prince Philip a droit à des funérailles d’État.

Mais le duc d’Édimbourg n’en recevra pas une telle qu’elle a été exprimée par lui-même.

Au lieu de cela, il recevra des funérailles militaires, avec un service privé tenu à la chapelle St George de Windsor avec 30 personnes en deuil et un enterrement à Frogmore Gardens.

14h40 – Début de la procession

Le doyen de Windsor et le Lord Chamberlain accompagneront le cercueil transporté par les porteurs de la Queen’s Company, 1st Battalion Grenadier Guards du château de Windsor, à un Land Rover spécialement modifié que le duc aide à concevoir.

14h45 – Départ pour la chapelle St George

Le prince Charles mènera la famille royale dans une procession solennelle à pied jusqu’à la chapelle où le prince Harry et Meghan Markle se sont mariés.

Ils marcheront derrière le cercueil avec des membres du personnel du prince Philip.

Des représentants de la Royal Navy, des Royal Marines, des Highlanders, du 4th Battalion Royal Regiment of Scotland et de la Royal Air Force aligneront la route.

Pendant la procession, la cloche de la tour du couvre-feu sonnera et les canons Minute seront tirés par la King’s Troop Royal Horse Artillery depuis la pelouse est du château de Windsor.

Les plans des funérailles du prince Philip

14h53 – Arrivée aux marches ouest de la chapelle St George

On estime que le Land Rover et la procession prendront huit minutes pour arriver.

Un garde d’honneur et un groupe de The Rifles seront au bas des marches.

L’hymne national sera joué alors que le cercueil entre dans Horseshoe Cloisters.

Un groupe de roulement des Royal Marines portera le cercueil sur les marches où il s’arrêtera pour la minute de silence nationale.

15h – Une minute de silence

On s’attend à ce que la nation s’arrête alors qu’elle observe une minute de silence pour honorer le duc.

Ensuite, l’archevêque de Cantorbéry, Justin Welby et le doyen de Windsor recevront le cercueil en haut des marches.

En raison des restrictions relatives aux coronavirus, seules 30 personnes seront autorisées à l’intérieur de la chapelle pour le service funèbre.

La liste des personnes présentes n’a pas été annoncée, mais avec les membres de la famille royale, on sait que le secrétaire privé du duc, Archie Miller Bakewell, sera également présent.

Le service commencera lorsque le cercueil entrera dans la chapelle.

Le Premier ministre Boris Johnson a confirmé qu’il ne participerait pas, abandonnant sa place pour permettre à un membre de sa famille d’y assister.