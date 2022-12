À quelle heure commence The Voice Kids 2022 sur ITV ce soir?

LE concours de chant ITV revient avec un nouveau groupe de jeunes chanteurs qui espèrent séduire un panel d’entraîneurs.

Alors que l’émission devrait lancer sa sixième saison dans quelques heures, voici tout ce que vous devez savoir…

TVI

The Voice Kids démarre sur ITV à 20h30[/caption]

Quand commence The Voice Kids 2022 sur ITV ?

The Voice Kids commence CE SOIR, le 26 décembre, sur ITV à 20h30.

La série durera trois épisodes jusqu’au mercredi 28 décembre.

Cela commencera par un long épisode d’audition à l’aveugle avant que les candidats retenus n’atteignent les demi-finales et – s’ils ont de la chance – la finale de mercredi.

Les performances précédentes de la série sont toujours disponibles sur la chaîne YouTube The Voice Kids.





Cliquez ici.

Comment fonctionne The Voice Kids 2022 et est-ce le même que le format normal ?

Créé par John de Mol, le concours de chant a été créé pour la première fois sur ITV au cours de l’été juin 2017.

Basé sur l’original The Voice of Holland et faisant partie de la franchise The Voice, il vise à présenter de jeunes chanteurs en herbe.

Habituellement, le concours comporte quatre étapes, à savoir :

Étape 1 : Auditions à l’aveugle

Étape 2 : Rounds de combat

Étape 3 : Demi-finale

Étape 4 : Finale en direct





Cependant, comme la sixième série ne compte que trois épisodes, il n’est pas clair si les rounds de bataille seront inclus cette fois-ci.

Contrairement à la version adulte, il n’y a jamais de rondes éliminatoires.

Dans la première série, le gagnant a reçu 30 000 £ et un voyage en famille à Disneyland Paris.

Dans la troisième série de The Voice Kids, le gagnant a reçu 30 000 £ et les quatre finalistes ont reçu un voyage à Walt Disney World, en Floride, sur Norwegian Airlines.

Dans la quatrième série, le gagnant a également reçu un prix de 30 000 £ et un voyage en famille à Universal Orlando Resort, en Floride, également via Norwegian Airlines.

Dans la cinquième série, le gagnant a également reçu un prix de 30 000 £ et les quatre finalistes ont reçu un voyage à Disney Land Paris pour célébrer son 30e anniversaire.

Qui a remporté le dernier Voice Kids UK ?

Le Voice Kids 2021 a été remporté par Torrin Cuthill, 14 ans.

Elle a été nommée championne après la performance de son groupe de Proud Mary dans le Battle Round et sa performance solo de Auld Lang Syne dans la grande finale.





Torrin a été encadré par Melaine C dans la compétition, marquant la première et unique victoire de Mel en tant que juge.

Les précédents gagnants des cinq séries ont été : Justine Afante, Jess Folley, Daniel Davies et Sam Wilkinson.