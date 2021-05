À quelle heure commence le Pacte et de quoi s’agit-il?

THE Pact est le dernier drame policier à avoir frappé la BBC et les fans ont hâte de voir ce qui les attend.

Nous avons ici toutes les informations dont vous avez besoin pour le tout nouveau programme.

Le Pacte sera diffusé sur BBC One[/caption]

À quelle heure commence le Pacte?

The Pact est une série dramatique policière très attendue, qui sera diffusée sur BBC One le lundi 17 mai 2021.

Au programme, Anna, Nancy, Louie et Cat doivent former un fragile pacte de silence, lié par un secret qui changera leur vie à jamais.

Le mari de l’agent de police d’Anna, Max (Jason Hughes), enquête sur la mort inattendue de Jack (Aneurin Barnard) aux côtés de son féroce supérieur DS Holland (Rakie Ayola) sans savoir que sa propre femme et ses meilleurs amis sont au cœur d’un complot.

Alors que la travailleuse de la brasserie Tish (Abbie Hern) devient de plus en plus méfiante à l’égard de ses collègues, le père séparé de Jack, Arwel (Eddie Marsan), a du mal à dissimuler de sombres secrets de famille.

Anna, Nancy, Louie et Cat doivent former un fragile pacte de silence, liés par un secret qui changera leur vie à jamais[/caption]

Combien d’épisodes du Pacte y a-t-il?

Le pacte débutera sur BBC One le lundi 17 mai à 21 heures.

Le deuxième et dernier épisode deux sera diffusé le lendemain, mardi 18 mai.

Eddie Marsan, qui incarne le père de Jack, Arwel, espère que les téléspectateurs trouveront la série aussi captivante que lors de son tournage.

Il a partagé: «C’est vraiment captivant. Quand j’ai lu le scénario, et ce que j’ai vu des performances de la distribution et de la façon dont il est réalisé, je pense qu’il se déroule très lentement et que c’est convaincant et que vous avez hâte de découvrir ce qui s’est passé.

«C’est fascinant et c’est une étude fascinante d’un groupe de femmes confrontées à ce qui s’est passé et essayant de le gérer collectivement.

Julie Hesmondhalgh, ancienne star de Coronation Street, joue dans The Pact en tant que Nancy[/caption]

Qui fait partie du casting de The Pact?

L’ancienne actrice de Coronation Street, Julie Hesmondhalgh, jouera le rôle de Nancy.

La rejointe sera Abbie Hern et la star de Breaking Bad de The Twilight Zone Laura Fraser qui joue Anna.

Eiry Thomas de Keeping Faith, qui incarne Louie, et la star galloise Heledd Gwynn, qui jouera Cat.

Un teaser pour la série se lit comme suit: «Quand une blague ivre sur leur patron tourne mal lors d’une soirée de travail, Anna et ses amis entrent dans un fragile pacte de silence qui changera leur vie.»

Le Pacte a été filmé dans divers endroits du Pays de Galles[/caption]





Où est filmé le pacte?

Le Pacte a été filmé dans divers endroits du Pays de Galles, notamment Cardiff, Merthyr Tydfil et la brasserie Rhymney à Pontypool.

Le scénariste Peter McTighe dit que la série tire parti des «lieux épiques et du talent incroyable du pays à l’écran et derrière la caméra».

En tant que lieu de travail d’Anna, Nancy, Louie, Cat et Tish, la brasserie Rhymney est un lieu clé qui se trouve à Pontypool.

La brasserie historique est ouverte aux visiteurs et produit toujours de la bière dans les vallées galloises.