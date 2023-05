À quelle heure commence la WWE Night of Champions 2023 ?

La WWE présente son événement en direct premium Night of Champions 2023 le samedi 27 mai à Djeddah, en Arabie saoudite. A quelle heure commence le spectacle?

Le samedi 27 mai, la WWE présente Night of Champions, en direct du Jeddah Super Dome à Djeddah, en Arabie Saoudite, et des matchs énormes sont prévus pour le spectacle.

Avec Roman Reigns repêché à SmackDown et emportant avec lui le championnat universel incontesté de la WWE, un premier champion du monde des poids lourds sera couronné à Night of Champions. Après un tournoi à la fois à Raw et à SmackDown, la finale est fixée, Seth Rollins affrontant AJ Styles.

En parlant de Reigns, il cherche à remporter encore plus d’or, aux côtés du championnat universel incontesté de la WWE qu’il détient depuis près de 1 000 jours. Samedi, lui et Solo Sikoa cherchent à détrôner Sami Zayn et Kevin Owens pour les championnats incontestés par équipe de la WWE.

Il y a également deux énormes matchs de rancune, avec Rhodes et Lesnar qui le relancent après Backlash, et Becky Lynch face à Trish Stratus.

Ensuite, il y a trois autres matchs pour le titre, tels que Belair contre Asuka pour le championnat féminin de Raw, Gunther contre Mustafa Ali pour le championnat intercontinental et Rhea Ripley contre Natalya pour le championnat féminin de SmackDown.

Étant donné que le spectacle aura lieu en Arabie saoudite, les fans aux États-Unis se demandent probablement à quelle heure le spectacle commencera. Nous avons cette réponse pour vous.

À quelle heure commence la WWE Night of Champions aux États-Unis ?

La carte principale de WWE Night of Champions commence à 13h00 HE aux États-Unis.

Il y aura probablement un spectacle de lancement, qui commence généralement une heure avant le début de la carte principale. Cela permettra aux fans de rattraper leur retard sur les scénarios menant à Night of Champions, mais il est également possible qu’un match surprise soit ajouté.

Les fans aux États-Unis peuvent regarder l’émission sur le service de streaming de NBC, Peacock.

Assurez-vous de rester à l’écoute de FanSided pour toute votre couverture WWE, AEW et Pro Wrestling, de l’analyse unique aux angles amusants, au contenu viral et bien plus encore.