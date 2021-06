À quelle heure commence GB News ce soir et sur quelle chaîne est-il diffusé ?

GB NEWS a été présenté comme la plus grande entreprise de diffusion du Royaume-Uni depuis des décennies.

Le parvenu, présidé par Andrew Neil, sera lancé le 13 juin 2021.

Andrew Neil est le visage de l’actualité britannique Crédit : Getty – Contributeur

Quand est-ce que GB se lance ?

GB News devrait être mis en ligne le dimanche 13 juin 2021 à 20h, a annoncé la chaîne d’information.

Le réseau très attendu devrait fournir un mélange « d’actualités, d’opinions et de débats au Royaume-Uni ».

GB News commencera par un programme intitulé Welcome To GB News.

Le PDG Angelos Frangopoulos a déclaré : « GB News est une start-up numérique conçue pour apporter une plus grande pluralité de voix aux médias britanniques. Nous sommes donc passionnés par la diffusion de nos programmes sur toutes les plateformes possibles, y compris la radio numérique DAB en direct.

Il a ajouté : « C’est un défi considérable de se développer si rapidement dans la radio, mais cette opportunité est trop belle pour la manquer. Cela signifie que nous pouvons servir plus de personnes en leur donnant le choix de nous connecter n’importe où, n’importe quand.

« C’était un processus de sélection très compétitif, donc nous sommes vraiment ravis.

« Nous sommes impatients de nous associer à nouveau avec Arqiva, qui s’occupe déjà de nos signaux de télévision terrestre et satellite ainsi que de notre connectivité fibre.

GB News sera diffusé sur la chaîne Freeview 236 et sera diffusé sur Sky, Virgin Media, YouView et Freesat, aux côtés d’un service de streaming à la demande dédié.

Qu’est-ce que l’actualité GB ?

GB news est une chaîne d’information britannique dont le lancement est prévu le 13 juin 2021.

La chaîne prévoit de diffuser 6 500 heures de télévision par an une fois créée.

GB News est présidé par le vétéran du journalisme Andrew Neil.

Neil a comparé la nouvelle chaîne aux diffuseurs d’information américains.

Il a déclaré: « Ce sera davantage basé sur MSNBC en Amérique, qui est à gauche, et Fox [News], qui est à droite.

«Ils ne font pas de nouvelles en continu. Ils font des nouvelles quand ça tombe, mais ils ne font pas des nouvelles en continu. »

Tom Harwood sera le correspondant politique de la chaîne Crédit : ITV

Il a ajouté : « Ils segmentent la journée en programmes individuels, en programmes d’actualités, construits autour de présentateurs très forts, ou en présentateurs comme ils les appellent aux États-Unis, et c’est ce que nous ferons aussi.

« [It will have] Des ancres avec un peu de bord, un peu d’attitude, un peu de personnalité – et les gens prendront rendez-vous pour les voir. C’est le plan. »

Le directeur des actualités et des programmes de la chaîne, John McAndrew, a déclaré que GB News serait « gratuit, équitable, impartial » et « réglementé par l’Ofcom ».

Mais il a été largement rapporté que la chaîne sera de droite.

Colin Brazier, l’ancien présentateur de Sky News, a déclaré au Telegraph qu’il avait rejoint GB News parce que « les diffuseurs grand public perdaient contact avec une grande partie de l’audience ».

« Je pense que les gens seront surpris de constater que ce n’est pas aussi strident qu’ils le pensent », a-t-il ajouté. « Cela va être plus réfléchi et positif, et ce ne sera pas po-face.

« Parfois, regarder les offres d’actualités existantes peut donner l’impression d’être dans le public pour une longue conférence de sociologie – et je ne pense pas que ce sera le cas. »

Qui a rejoint GB news ?

Andrew Neil.

Andrew Neil lui-même va animer une émission d’information quotidienne en soirée.

Le célèbre diffuseur a quitté son poste à la BBC après 25 ans en septembre 2020.

Alastair Stewart

Alastair Stewart a rejoint GB News après avoir été contraint de quitter ITV News après 40 ans en 2020.

GB News a confirmé que l’ancien vétéran d’ITV News rejoindrait la chaîne pour animer un programme d’actualités et d’actualités le week-end, a rapporté l’Express.

La chaîne a engagé une série de commentateurs de droite.

Michelle Dewberry, gagnante des apprentis et ancienne candidate du parti Brexit, a été inscrite pour diriger une émission aux heures de grande écoute.

L’ancien rédacteur en chef et chroniqueur du Sun, Dan Wootton, a également annoncé qu’il rejoindrait la chaîne.

La membre du Parlement européen pour le Brexit Party, Alexandra Phillips, fait également partie de l’équipe à l’antenne de la chaîne.

L’ancien chroniqueur du Sun Dan Wootton travaillera pour la chaîne Crédit : Darren Fletcher – Le Soleil

Tom Harwood, reporter principal de Guido Fawkes, a été annoncé comme correspondant politique de la chaîne.

La commentatrice et militante « anti-réveil » Inaya Folarin Iman, surtout connue pour sa critique du mouvement Black Lives Matter, a été inscrite à la chaîne.

Simon McCoy devrait également rejoindre GB News après avoir passé près de 18 ans à la BBC.

L’ancien présentateur de Sky News, Colin Brazier, a également rejoint l’équipe.

Comment puis-je obtenir des nouvelles de GB ?

GB News sera disponible sur toutes les principales plateformes britanniques, notamment Freeview, Sky, YouView, Virgin Media et Freesat.

La chaîne a signé un contrat avec le réseau d’émetteurs de télévision Arqiva pour atteindre 96% des foyers britanniques.

Le PDG Frangopoulos a déclaré que l’accord donnerait à GB News la possibilité de « rivaliser avec celle des principaux radiodiffuseurs de service public ».

GB News a annoncé qu’il fournirait également des services de streaming, de vidéo à la demande et audio, mais n’a pas encore annoncé plus de détails.

À qui appartient l’actualité britannique ?

Angelos Frangopoulos est le PDG de la nouvelle chaîne.

Il a quitté son poste de PDG et directeur général de Sky News Australia pour diriger la nouvelle entreprise.

Frangopoulos a déjà parlé d’« annuler la culture ».

Il a déclaré : « GB News sera résolument indépendant. C’est notre propos. Nos investisseurs le savent, nos journalistes le sauront et nos téléspectateurs aussi.

« Nous visons à servir les communautés britanniques qui se sentent mal représentées par les médias télévisés grand public, en particulier en dehors de Londres.

« Nous sommes fiers d’ajouter de la pluralité aux médias britanniques en investissant dans un journalisme qui sera aussi diversifié et large d’esprit que le peuple britannique lui-même.

« Nous sommes absolument déterminés à remplir notre mission de rapporter les nouvelles de la manière la plus précise et la plus équilibrée possible. »