A quelle heure commence Apocalypse Wow sur ITV2 ce soir ?

APOCALYPSE WOW est un nouveau jeu télévisé dingue qui voit des célébrités s’affronter dans un « dôme de torture ».

La nouvelle sortie d’ITV2 a été surnommée « pure folie » – et les téléspectateurs ont hâte de se connecter.

La nouvelle série débarque sur ITV le vendredi 16 juillet

Quand Apocalypse Wow démarre-t-il sur ITV2 ?

La série débarque sur ITV2 CE SOIR (16 juillet 2021) à 22h sur ITV2.

Selon ITV, la nouvelle série se déroule « dans un ‘Torture Dome’, un club underground secret scandaleux, en partie un donjon BDSM, en partie un Fight Club ».

Chaque épisode verra une équipe de cinq célébrités affronter les « boss » du Dôme dans une série de défis loufoques.

À chaque épisode, une célébrité sera retirée de l’équipe et sera remplacée par un tout nouveau visage célèbre.

Qui héberge Apocalypse Wow ?

L’émission est animée par AJ Odudu – connu pour avoir animé Big Brother’s Bit On The Side et Bake Off: An Extra Slice.

Elle assumera les fonctions d’animatrice de la nouvelle émission ITV2 aux côtés de Donna Preston de Hey Tracey, qui assumera le rôle de « The Mistress »

Chaque épisode verra une équipe de cinq célébrités affronter les patrons du Dôme

Quelles célébrités apparaîtront sur Apocalypse Wow ?

Scarlett Moffatt dirigera son équipe en tant que « chef du clan » dans le premier épisode de la série.

Elle sera accompagnée de : Chris Hughes de Love Island, le comédien Darren Harriott, le favori de TOWIE Bobby Norris et l’ancien membre des Pussycat Dolls Kimberly Wyatt.

La star de drag The Vivienne, Sam Thompson de Made in Chelsea, le présentateur de télévision Karim Zeroual, Funnyman Kemah Bob, l’ancienne star de The Only Way Is Essex Jessica Wright et Jordan Davies d’Ibiza Weekender apparaîtront tous dans des épisodes ultérieurs.





Scarlett Moffatt a déclaré à propos de son passage dans la série : « Il est difficile de dire à quel point Apocalypse Wow est bizarre et fou !

« La pression était bel et bien sur moi alors que je menais les célébrités au combat.

« J’ai eu le plus de plaisir à faire la série et c’est différent de tout ce que j’ai vu à la télévision auparavant, donc je suis super excité que tout le monde la voie. Croyez-moi quand je dis, vous ne voudrez pas manquer ça !