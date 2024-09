À quelle heure a lieu le débat présidentiel à Philadelphie ? Quand regarder Harris et Trump s’exprimer

Candidats à la présidentielle Kamala Harris et Donald Trump s’affronteront à la Débat présidentiel le 10 septembre à la Centre national de la Constitution à Philadelphie.

Le débat, qui a lieu exactement huit semaines avant les élections générales, pourrait être la première et la seule fois où Harris et Trump s’affronteront. Les candidats n’ont pas encore annoncé de deuxième débat, bien que l’équipe de Harris ait accepté de participer à un autre débat avant le Élections de novembre.

Le premier débat présidentiel a eu lieu entre Trump et Joe Biden le 27 juin à Atlanta, avant le retrait de Biden de la course.

Voici ce que vous devez savoir sur le débat à venir, notamment à quelle heure il aura lieu et comment le regarder.

Quand a lieu le débat présidentiel ?

La vice-présidente Kamala Harris et l’ancien président Donald Trump devraient se rencontrer sur scène mardi 10 septembre, le jour même où Trump et Biden devaient se rencontrer pour leur dernier débat.

À quelle heure a lieu le débat présidentiel à Philadelphie ?

Le débat entre la vice-présidente Kamala Harris et l’ancien président Donald Trump aura lieu à 21 heures à Philadelphie.

Où puis-je regarder et diffuser le débat présidentiel entre Harris et Trump ?

Le débat entre l’ancien président Donald Trump et la vice-présidente Kamala Harris sera diffusé sur ABC et pourra être diffusé en direct sur ABC News Live, Disney+ et Hulu.

Les réseaux locaux CBS, FOX et NBC ont également programmé ce débat.

Y aura-t-il un autre débat présidentiel ?

L’équipe de Kamala Harris a a accepté qu’un deuxième débat présidentiel ait lieu avant les élections de novembremais on ne sait pas encore quand ni même si cela aura lieu. Selon USA TODAY, la campagne Harris-Walz a déclaré dans un communiqué au début du mois : « Le débat sur les débats est terminé. La campagne de Donald Trump a accepté notre proposition de trois débats – deux débats présidentiels et un débat vice-présidentiel. »

« En supposant que Donald Trump se présente effectivement le 10 septembre pour débattre avec la vice-présidente Harris, le gouverneur Walz verra alors JD Vance le 1er octobre, et le peuple américain aura une autre occasion de voir le vice-président et Donald Trump sur scène pour débattre en octobre », a déclaré la campagne.

Y aura-t-il un débat vice-présidentiel ?

Le candidat républicain à la vice-présidence, JD Vance, et le vice-président démocrate Tim Walz ont tous deux accepté de participer à un débat le 1er octobre organisé par CBS News.

La journaliste du réseau USA TODAY, Joyce Orlando, a contribué à cet article.

Cet article a été publié à l’origine sur Cherry Hill Courier-Post : À quelle heure a lieu le débat présidentiel à Philadelphie Harris Trump