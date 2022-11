À quelle hauteur est trop élevé ? – Section locale de Shaw

Deux futures installations de camionnage empileront deux conteneurs de fret de moins qu’elles ne le souhaitaient.

Le conseil municipal de Joliet a limité cette semaine les installations à des piles de conteneurs de trois hauteurs au lieu des cinq qu’ils recherchaient.

Le conseil était divisé sur la limite de trois piles demandée par le membre du conseil Jan Quillman.

“Je suis allé dans des endroits, et ils deviennent de plus en plus hauts”, a déclaré Quillman avant le vote du conseil mardi. «Ils restent assis là et ils rouillent. Ce n’est pas bon pour l’environnement. »

Le vote du conseil était de 5 à 4, le maire Bob O’Dekirk ayant émis un vote décisif en faveur de la limite de trois piles.

La limite de trois piles est inférieure à ce qui est autorisé au CenterPoint Intermodal Center, où les conteneurs peuvent être empilés à cinq, a déclaré le directeur municipal James Capparelli.

Les deux installations à l’ordre du jour du conseil cette semaine avaient besoin de permis d’utilisation spéciale avant la construction, et le conseil est en mesure d’imposer des conditions pour les permis.

L’un doit être construit au 3350 Channahon Road dans le Ketone Business Center. L’autre est prévue au 3850 S. Youngs Road.

Larry Hug, Sherri Reardon et Cesar Guerrero ont voté avec Quillman sur la limite de trois piles avec le maire. Pat Mudron, Joe Clement, Bettye Gavin et Terry Morris ont voté contre.

La ville avait déjà imposé une limite de cinq piles aux deux installations avant que les plans ne soient présentés au conseil pour approbation.

La question a été débattue lundi lors d’une réunion d’atelier du conseil, où Quillman a fait valoir que la limite d’empilement devait être abaissée de cinq à trois. Elle a déclaré que les parcs à conteneurs autour de Joliet souhaiteraient un empilement plus élevé si les deux projets étaient approuvés pour une hauteur de cinq.

Five-high “détruirait tout d’un point de vue esthétique”, a déclaré Quillman.

L’avocat Tom Osterberger, représentant Ketone sur le projet Channahon Road, n’était pas d’accord.

“Esthétiquement, vous ne le verrez absolument pas”, a déclaré Osterberger au conseil lundi.

Channahon Road est également la route 6 et un couloir très fréquenté.

Mais Osterberger a fait valoir que la configuration du terrain et l’emplacement étaient tels que les conteneurs ne seraient pas visibles loin de l’installation de camionnage, qui comprendrait un bâtiment devant le parc à conteneurs.

“C’est assez isolé et au bon endroit”, a déclaré Osterberger. “Vous ne verrez absolument pas de conteneur.”