À quelle fréquence pensez-vous à l’Empire romain ? Un expert a ses réflexions sur la nouvelle tendance TikTok | Actualités décalées

Un expert a expliqué pourquoi tant d’hommes, selon une tendance très populaire de TikTok, sont obsédés par l’Empire romain.

Le hashtag « empire romain » a été vu plus d’un milliard de fois sur TikTok, la plupart des vidéos visant à poser la question aux hommes : à quelle fréquence pensez-vous à l’Empire romain ?

Le consensus général parmi les messieurs, jeunes et vieux, semble être le suivant : énormément.

L’historienne Mary Beard a émis l’hypothèse que cette obsession mondiale s’est produite parce que le règne de l’Empire romain offre « un espace sûr pour être machiste ».

La tendance TikTok voit les femmes demander aux hommes de leur vie, apparemment sorties de nulle part, à quelle fréquence elles pensent à l’empire qui régnait sur la Rome antique.

Plutôt que de se laisser lancer par une question aléatoire, la plupart des hommes présentés dans les vidéos fournissent une réponse rapide ; beaucoup affirmant penser à l’empire presque tous les jours.

L’historien de 68 ans, qui a présenté des documentaires de la BBC sur les Romains et qui a publié un nouveau livre sur leur empereur, a déclaré à propos de cette tendance : « C’est extraordinaire… c’est [the Roman Empire] il y a si longtemps, vous pouviez vous adonner à vos fantasmes machistes sans que cela ait vraiment d’importance.

« Je pense que c’est ce qui se passe là-bas.

« Je suppose que je pense que les gens comme moi, les femmes qui travaillent sur l’Empire romain, c’est le moment pour nous de dire à ces types que l’Empire romain est un peu plus intéressant qu’ils ne le pensent peut-être. »

Le classique et auteur a également suggéré que Boris Johnson s’était inspiré de civilisations anciennes telles que les Romains pour former sa personnalité publique.

Dame Mary a débattu avec l’ancien Premier ministre lors d’une session d’Intelligence Squared en novembre 2015 pour savoir quelle civilisation était la meilleure : la Grèce ou Rome.

Elle a vaincu Johnson en défendant Rome.

Interrogée sur l’ancien homme politique, elle a déclaré : « Je pense que Boris Johnson est quelqu’un qui a mis le monde antique au premier plan à son image et je pense que nous devons y réfléchir ; s’il a bien fait les choses et si tout cela n’était qu’une pose ». .

« [But] Je pense qu’il y a des choses plus intéressantes auxquelles penser dans le monde antique que la façon dont Boris Johnson le voit, c’est sûr. »

Dame Mary, ancienne professeure de lettres classiques à Cambridge, estime également que la société moderne a peut-être plus en commun avec les Romains qu’on pourrait le penser.

« L’une des histoires les plus drôles de deux d’entre eux [Romans] qui se fait gronder parce que [when] ils vont aux courses… ils emportent leur correspondance avec eux – et cela est considéré comme terriblement insultant pour les gens qui regardaient les courses.

« Je pensais que c’était exactement le genre de scène que l’on aurait si un membre de la famille royale se rendait à la finale de la Coupe et se faisait surprendre en train d’envoyer des SMS alors qu’il aurait dû regarder le match.

« Nous partageons avec eux certains de nos préjugés. »

Dame Mary a ajouté : « Rome n’a pas survécu seulement à cause de la violence ou parce qu’elle est un État policier – elle survit parce que la plupart des gens les accompagnent.

« L’histoire de certains des régimes les plus horribles a été renforcée par des personnes prêtes à coopérer. »