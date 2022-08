À quelle fréquence dois-je faire un peeling au microlaser ? – Section locale de Shaw

Le Sciton MicroLaserPeel ™ offert au Eterna MedSpa & Laser Vein Center peut aider à traiter avec succès les rides et la texture inégale de la peau de votre visage.

Comment? Un laser unique permet d’éliminer les couches les plus externes de la peau à des profondeurs précises, ce qui donne une peau plus lisse et plus éclatante.

Bien qu’un seul traitement puisse fournir un effet notable, trois à quatre peelings par an sont conseillés pour des résultats optimaux.

“Et ils devraient être espacés de six semaines”, a déclaré Kathe Malinowski, esthéticienne en chef et responsable marketing pour Eterna MedSpa & Laser Vein Center.

Selon le type de peau, l’état et les objectifs, la profondeur de la peau peut varier en microns. Par exemple, quatre à six microns est un pelage très léger qui causera un pelage minimal.

“Pour les rides et ridules profondes, il est préférable de faire un peeling plus en profondeur”, a déclaré Malinowski.

Avant le traitement exfoliant précis de la peau, une crème anesthésiante topique est appliquée. Après le peeling, les clients repartent avec un baume laser appliqué sur la zone traitée.

Le temps de guérison peut varier de deux à six jours, selon la profondeur de la peau.

“Le jour du MicroLaserPeel, vous aurez l’impression d’avoir un mauvais coup de soleil”, a déclaré Malinowski. “Le lendemain, votre peau tiraillera, puis vers le quatrième jour, vous commencerez à décoller les cellules mortes de la peau.”

Une lotion solaire avec SPF doit être appliquée quotidiennement pour protéger la nouvelle peau fraîche pendant et après un MicroLaserPeel. Il est important d’éviter de cueillir, de frotter ou de frotter la peau pendant qu’elle guérit.

La combinaison des traitements ProFractional avec le MicroLaserPeel peut également aider de manière significative à réduire les rides et ridules profondes, ainsi qu’à stimuler le collagène de la peau. ProFractional™ utilise l’énergie laser pour créer des milliers de canaux microscopiques qui pénètrent profondément dans la peau mais laissent les tissus environnants intacts et intacts.

Eterna MedSpa & Laser Vein Center : 217 Boulevard Vertin, Shorewood, 60404 : 815.254.8888 : https://www.eternalaser.com/